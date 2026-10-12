Athletic Club MG x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Athletic Club MG e Londrina-PR se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, Minas Gerais, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Athletic Club MG vem de derrota fora de casa para o Goiás por 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. Antes disso, o time perdeu em casa para o Sport por 2 a 1 e empatou fora contra o Fortaleza por 2 a 2, mostrando uma sequência recente sem vitórias na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 13 de outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais

Rodada: 33

Fase: Temporada regular

O Londrina-PR vem de três derrotas consecutivas na Série B: perdeu para Avaí por 2 a 1 fora de casa, para Criciúma por 2 a 0 em casa e para Vila Nova-GO por 2 a 0 fora. A equipe busca recuperação na competição após resultados negativos recentes.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 13 de outubro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Athletic Club MG

Técnico: Alex de Souza

Luan Polli; Lucas Belezi, Douglas Pelé, J. Torres e Enzo; Diogo Batista, Kauan Lindes e João Miguel; Jota, Kauan Rodrigues e Max.

Londrina-PR

Técnico: Rogério Micale

Luan Ribeiro; Heron, Gabriel Lacerda, Caio e Kauê Leonardo; Wallace, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e Igor Bahia.

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