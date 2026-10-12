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Juventus II x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações

Juventus II x Lumezzane: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Lumezzane
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus II e Lumezzane pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Juventus II e Lumezzane se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h, no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, a Juventus II sofreu uma derrota fora de casa para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, empatou em 0 a 0 contra o Desenzano, também fora de casa, demonstrando uma sequência mista na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 13 de outubro de 2026, às 11h
Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
Rodada: 8
Fase: Girone A

O Lumezzane vem de vitória em casa contra o Albinoleffe por 3 a 2, pela Serie C1, após derrota para a Folgore Caratese por 2 a 1, também em casa, mostrando recuperação recente na competição.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 13 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; C. Corradi, M. Brugarello, N. Rizzo e F. Savio; P. Mazur, F. Macca e D. Ripani; A. Merola, A. Durmiši e L. Amaradio.

Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, S. Nwachukwu, J. Deratti e S. Mancini; S. Diodato, M. Rolando e F. Paghera; M. Rocca, T. Ebone e G. Anatriello.

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