Juventus II x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações

Juventus II e Lumezzane se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h, no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, a Juventus II sofreu uma derrota fora de casa para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, empatou em 0 a 0 contra o Desenzano, também fora de casa, demonstrando uma sequência mista na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 13 de outubro de 2026, às 11h

Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Rodada: 8

Fase: Girone A

O Lumezzane vem de vitória em casa contra o Albinoleffe por 3 a 2, pela Serie C1, após derrota para a Folgore Caratese por 2 a 1, também em casa, mostrando recuperação recente na competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 13 de outubro de 2026

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventus II

Técnico: M. Brambilla

R. Radu; C. Corradi, M. Brugarello, N. Rizzo e F. Savio; P. Mazur, F. Macca e D. Ripani; A. Merola, A. Durmiši e L. Amaradio.

Lumezzane

Técnico: P. Sammarco

L. Andrenacci; A. Boffelli, S. Nwachukwu, J. Deratti e S. Mancini; S. Diodato, M. Rolando e F. Paghera; M. Rocca, T. Ebone e G. Anatriello.