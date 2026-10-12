Juventus II x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações
Juventus II x Lumezzane: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Juventus II e Lumezzane se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h, no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, a Juventus II sofreu uma derrota fora de casa para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, empatou em 0 a 0 contra o Desenzano, também fora de casa, demonstrando uma sequência mista na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 13 de outubro de 2026, às 11h
Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
Rodada: 8
Fase: Girone A
O Lumezzane vem de vitória em casa contra o Albinoleffe por 3 a 2, pela Serie C1, após derrota para a Folgore Caratese por 2 a 1, também em casa, mostrando recuperação recente na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 13 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; C. Corradi, M. Brugarello, N. Rizzo e F. Savio; P. Mazur, F. Macca e D. Ripani; A. Merola, A. Durmiši e L. Amaradio.
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, S. Nwachukwu, J. Deratti e S. Mancini; S. Diodato, M. Rolando e F. Paghera; M. Rocca, T. Ebone e G. Anatriello.
Tudo sobre
Onde Assistir
Jogos de hoje no futebol: quem joga e onde assistir ao vivo – domingo (11)Há 19 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Singapura neste domingo (11)Há 22 horas
Onde Assistir
Botafogo-SP x Ceará: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Criciúma x América-MG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Novorizontino x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Fortaleza x CRB-AL: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!