imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Man United x Burnley: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 29/08/2025
11:23
  Matéria
Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) em Old Trafford, em Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Manchester United vive um início de temporada caótico e entra no jogo sob imensa pressão. A equipe vem de uma eliminação humilhante na Copa da Liga para o Grimsby Town, um time da quarta divisão, e ainda não venceu na temporada, somando um empate e uma derrota na Premier League.

O Burnley, treinado por Scott Parker, chega a Old Trafford com a confiança em alta. Após uma derrota na estreia, a equipe se recuperou com duas vitórias consecutivas em casa, uma pelo campeonato contra o Sunderland e outra pela Copa da Liga contra o Derby County. Com o objetivo principal de se manter na elite, o time busca sua segunda vitória seguida na Premier League.

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Burnley pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United x Burnley
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Samuel Barrott (árbitro); Timothy Wood e Ian Hussin (assistentes); David Webb
(quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):
Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha

Burnley (Técnico: Scott Parker):
Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster

➡️Supercomputador projeta campeão da Premier League; confira

Convocado para a Seleção Brasileira, o atacante Matheus Cunha é um dos destaques da partida entre Manchester United e Burnley (Foto: Justin Tallis/AFP)
  Matéria
