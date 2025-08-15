Supercomputador projeta campeão da Premier League; confira
Opta indica o LIverpool como favorito ao título após 10 mil simulações
Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou os possíveis desfechos dos 20 clubes da Premier League 2025/26. Como favorito ao título, aparece o atual campeão Liverpool, seguido por Arsenal, Manchester City e Chelsea.
O estudo foi realizado levando em conta 10 mil simulações para gerar as probabilidades de tabela final do Campeonato Inglês. Assim, o top 4 da última temporada seria literalmente repetido. Outro padrão que deverá se repetir, de acordo com a "Opta", é o péssimo desempenho de Manchester United e Tottenham. Os finalistas da última Liga Europa terminarão em 12º e 14º, respectivamente.
Um fato interessante sobre o estudo é que 17 dos 20 clubes conquistaram o título pelo menos uma vez entre as 10 mil simulações. Apenas Burnley, Leeds e Sunderland, recém-promovidos, não foram primeiros colocados em qualquer cenário. Essa estatística em particular revela uma variação considerável em relação à projeção da temporada 2024/25, quando apenas oito equipes apareceram como campeãs na mesma quantidade de simulações. Pode-se concluir que o supercomputador indica uma liga mais equilibrada.
Chances de título de acordo com a Opta
1º - Liverpool: 28,5%
2º - Arsenal: 24,3%
3º - Manchester City: 18,8%
4º - Chelsea: 8,4%
5º - Aston Villa: 5,1%
6º - Newcastle: 5,1%
7º - Crystal Palace: 2,9%
8º - Brighton: 2,2%
9º - Bournemouth: 1%
10º - Brentford: 0,9%
11º - Nottingham Forest: 0,7%
12º - Manchester United: 0,6%
13º - Everton: 0,6%
14º - Tottenham: 0,3%
15º - Fulham: 0,3%
16º - West Ham: 0,2%
17º - Wolverhampton: 0,1%
18º - Burnley: 0%
19º - Leeds: 0%
20º - Sunderland: 0%
