Supercomputador projeta campeão da Premier League; confira

Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou os possíveis desfechos dos 20 clubes da Premier League 2025/26. Como favorito ao título, aparece o atual campeão Liverpool, seguido por Arsenal, Manchester City e Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O estudo foi realizado levando em conta 10 mil simulações para gerar as probabilidades de tabela final do Campeonato Inglês. Assim, o top 4 da última temporada seria literalmente repetido. Outro padrão que deverá se repetir, de acordo com a "Opta", é o péssimo desempenho de Manchester United e Tottenham. Os finalistas da última Liga Europa terminarão em 12º e 14º, respectivamente.

continua após a publicidade

Um fato interessante sobre o estudo é que 17 dos 20 clubes conquistaram o título pelo menos uma vez entre as 10 mil simulações. Apenas Burnley, Leeds e Sunderland, recém-promovidos, não foram primeiros colocados em qualquer cenário. Essa estatística em particular revela uma variação considerável em relação à projeção da temporada 2024/25, quando apenas oito equipes apareceram como campeãs na mesma quantidade de simulações. Pode-se concluir que o supercomputador indica uma liga mais equilibrada.

Torcida do Liverpool recepciona os campeões da Premier League 2024/25 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Chances de título de acordo com a Opta

1º - Liverpool: 28,5%

2º - Arsenal: 24,3%

3º - Manchester City: 18,8%

4º - Chelsea: 8,4%

5º - Aston Villa: 5,1%

6º - Newcastle: 5,1%

7º - Crystal Palace: 2,9%

8º - Brighton: 2,2%

9º - Bournemouth: 1%

10º - Brentford: 0,9%

11º - Nottingham Forest: 0,7%

12º - Manchester United: 0,6%

13º - Everton: 0,6%

14º - Tottenham: 0,3%

15º - Fulham: 0,3%

16º - West Ham: 0,2%

17º - Wolverhampton: 0,1%

18º - Burnley: 0%

19º - Leeds: 0%

20º - Sunderland: 0%

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.