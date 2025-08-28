menu hamburguer
Futebol Internacional

Sem jogar há três meses, astro da Premier League é convocado pela Suécia

Sueco não foi relacionado em nenhuma partida na atual temporada

Troféu Premier League
imagem cameraTroféu Premier League (Foto: Divulgação/Premier League)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/08/2025
12:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos principais destaques da Premier League nas últimas temporadas, o atacante Alexander Isak foi convocado para defender a Suécia nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O curioso é que o centroavante de 25 anos está afastado do elenco do Newcastle após forçar a saída do Liverpool, não foi relacionado em nenhuma partida na atual temporada e está há mais de 90 dias sem entrar em campo.

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A seleção sueca divulgou a lista de convocados nesta quarta-feira (27), para a Data Fifa de setembro, onde enfrentará Esvolênia e Kosovo. Além de Isak, o atacante Viktor Gyokeres, do Arsenal, também foi convocado. Dejan Kulusevski, do Tottenham Hotspur, ficará fora devido a uma lesão, e o capitão Victor Lindelof está indisponível após deixar o Manchester United e não ter se juntado a outro clube.

A rodada de setembro da Data Fifa marca o início da trajetória das seleções no Grupo B, que também conta com a Suíça.

Confira a lista da Suécia para as Eliminatórias

🧤 Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Robin Olsen.
🛡️ Defensores: Samuel Dahl, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Krafth, Gustaf Lagerbielke, Ken Sema e Daniel Svensson.
🧠🎯 Meio-campistas e atacantes: Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Niclas Eliasson, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Jesper Karlstrom, Hugo Larsson, Jordan Larsson, Sebastian Nanasi, Benjamin Nygren e Anton Salétros.

Entenda a novela entre astro da Premier League e Newcastle

O conflito entre Isak e o Newcastle se intensificou durante a atual janela de transferências. O Liverpool ofereceu 110 milhões de libras pelo atacante, proposta rejeitada pelos Magpies, que estabeleceu o valor de 150 milhões para liberar o jogador.

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25.
Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Divulgação/Newcastle)

Diante da recusa do clube, o sueco solicitou sua transferência imediata. A diretoria respondeu afastando-o do elenco principal, que agora treina separadamente e não foi relacionado para as duas primeiras rodadas do Newcastle na Premier League.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o único objetivo de Isak é se transferir para o Liverpool nesta temporada. Na semana passada, o camisa 14 utilizou suas redes sociais para manifestar insatisfação com a diretoria do Newcastle. O Newcastle justificou a recusa da oferta do Liverpool pela necessidade de tempo para contratar substitutos no ataque, decisão que aumentou a tensão entre o clube e o jogador.

— A realidade é que promessas foram feitas e o clube sabe da minha posição há muito tempo. Agir agora como se essas questões estivessem apenas surgindo é enganoso. Quando promessas são quebradas e a confiança é perdida, o relacionamento não pode continuar — declarou Isak em comunicado.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

