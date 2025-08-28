Jornal destaca Alisson como ‘problema’ ao Liverpool

O Liverpool já teve três partidas oficiais na temporada 2025/26, na qual o brasileiro Alisson foi escalado como titular em todas. Com a titularidade de um dos maiores ídolos recentes dos Reds mantida, o recém-chegado no elenco, Giorgi Mamardashivili não consegue somar minutos na nova casa.

Contratado pelo Liverpool e emprestado ao Valencia na temporada anterior, o goleiro georgiano chega ao clube com a expectativa de disputar a vaga, mas tem observado os jogos desde o banco. Alisson foi mantido como titular na final da Community Shield contra o Crystal Palace e nas duas primeiras rodadas da Premier League, com atuações que convenceram a comissão técnica.

Segundo o jornal espanhol "As", a pré-temporada foi apontada como fator que pesou contra Mamardashvili, em especial uma atuação considerada abaixo do esperado no amistoso diante do Milan. Na ocasião, o lateral Kostas Tsimikas tentou um passe ao goleiro, que não conseguiu dominar. Na sequência, Okafor conseguiu superar o georgiano na velocidade para marcar o quatro gol na vitória do Milan por 4 a 2 sobre o Liverpool. Esse episódio teria influenciado a decisão de Slot de optar por Alisson na primeira fase oficial da temporada.

Giorgi Mamardashivili em ação pelo Valencia (Foto: Jose Jordan/AFP)

Mamardashvili chegou ao Liverpool com histórico de titularidade pela seleção da Geórgia e pelo Valencia nas últimas quatro temporadas, mas agora enfrenta a realidade de um clube que conta com Alisson sob contrato até 2027, o que reduz as opções imediatas para disputar a titularidade.

Próximo jogo do Liverpool

Com Alisson no time titular, o Liverpool recebe o Arsenal, em confronto direto pelo topo da Premier League, no domingo (31), às 12h30, em Anfield.

