Reforços perdem pênalti e United é eliminado da Copa da Liga Inglesa por clube da quarta divisão
Matheus Cunha e Mbeumo perdem pênaltis e equipe se despede da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Grimsby Town eliminou o Manchester United por 12 a 11 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (27), no Blundell Park, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. Ao sair atrás no placar, os Diabos Vermelhos conseguiram buscar o empate no fim. Porém, nas penalidades, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo perderam e sacramentaram a classificação do clube da quarta divisão.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Manchester United desabafa em coletiva: ‘Time não está preparado’
Futebol Internacional27/08/2025
- Futebol Internacional
Jornal analisa desempenho de brasileiro convocado por Ancelotti: ‘Único homem de pé’
Futebol Internacional27/08/2025
- Futebol Internacional
Newcastle recebe outro “não” por camisa 9 da Premier League
Futebol Internacional26/08/2025
➡️ Europeus enlouquecem com Harry Kane em vitória do Bayern: ‘Obrigado’
Com a derrota, o Manchester United segue em má fase sob o comando de Ruben Amorim. Na atual temporada, o time soma uma derrota e dois empates.
Como foi a partida entre Grimsby Town e Manchester United?
Primeiro tempo
Nos primeiros minutos de partida, o Grimsby Town começou com as principais ações ofensivas, apostando nos cruzamentos. Do outro lado, o Manchester United tinha dificuldades de criar as oportunidades e problemas para avançar do meio de campo.
Aos 21 minutos, após roubada de bola no meio, Darragh Burns cruzou, e Charles Vernam dominou e bateu forte para superar Onana e abrir o placar para a equipe da quarta divisão. Na sequência, o Grimsby seguiu em cima e, aos 30, chegou ao segundo gol.
Em escanteio curto, Vernam cruzou e o Onana saiu mal do gol e não conseguiu afastar a bola, no bate-rebate, o zagueiro Tyrell Warren aproveitou a falha e ampliou a vantagem para 2 a 0. No fim da primeira etapa, os Diabos Vermelhos até criaram mais oportunidades, sendo a melhor com Sesko, que exigiu uma boa defesa do goleiro Christy Pym.
Segundo tempo
Atrás no placar, o Manchester United colocou mais três titulares em campo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matthijs de Ligt. Com o trio, os Diabos Vermelhos melhoraram na partida e exigiram mais da defesa do time da casa. Recuados, o Grimsby apostou nos contra-ataques e até chegou no terceiro gol, mas foi anulado por impedimento.
Aos 34 minutos, o United conseguiu diminuir o placar em 2 a 1 com Mbeumo. O francês arrancou pelo meio e bateu de fora da área, sem chances para Pym. A pressão do Manchester seguiu e perto da marca dos 90 minutos, em escanteio cobrado por Mason Mount, Harry Maguire apareceu livre na segunda trave para cabecear e empatar o confronto.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Pênaltis
Em longa disputa, o Manchester United teve a chance da classificação, após Onana defender o pênalti de Oduor, porém, Matheus Cunha teve a cobrança defendida por Pym. Na sequência, todos os cobradores converteram as penalidades, inclusive os goleiros. Na volta, Mbeumo acertou o travessão e sacramentou a classificação do Grimsby.
O que vem por aí?
Com a eliminação, o Manchester United volta ao foco na Premier League, ao encarar o Burnley, no sábado (30), às 11h30, em Old Trafford.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias