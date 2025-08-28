O Brasil segue sendo uma das maiores referências quando se fala em futebol. Não apenas pelos cinco títulos mundiais, mas também pela sua estética, ginga e ídolos. Como forma de homenagem, clubes dos mais variados cantos do planeta se inspiraram na Seleção Brasileira e lançaram uniformes com o DNA bem brasileiro, seguindo os passos do Palmeiras.

O clube paulista, na última segunda-feira (25), lançou o 3º uniforme para a temporada nas cores da Seleção. A camisa amarela, short azul e meias brancas fazem alusão ao conjunto usado no histórico amistoso contra o Uruguai em 1965, quando o clube representou a Seleção Brasileiro, da comissão técnica aos jogadores.

Em outros times do Brasil, a força dessa referência se espalhou com a iniciativa da Volt Sport, que criou uma linha especial durante a Copa do Mundo de 2022, vestindo clubes como América-MG, Botafogo-SP, Criciúma, Figueirense, Remo, Santa Cruz e Vitória. Os uniformes lançados no período eram nas cores da seleção nacional.

— Nosso objetivo era criar algo que unisse o sentimento de torcer pelo Brasil com a identidade local dos clubes. As camisas da linha Copa do Mundo foram pensadas para despertar um sentimento coletivo, quase como se cada torcida tivesse seu próprio capítulo dentro da história da seleção — explica Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

No entanto, a tendência do DNA brasileiro vai além das fronteiras. O Milan apresentou sua terceira camisa para a temporada 2025/2026 em um tom vibrante de amarelo. Apesar de não haver menção direta à Seleção Brasileira, o visual não passou despercebido pelos fãs, que imediatamente associaram o design à Amarelinha. O clube também possui ligação com ídolos brasileiros que passaram pelo clube.

“Desde os dias de Mazzola, passando por Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Cafu e tantos outros, o #ACMilan sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Agora o clube é verde e amarelo também no terceiro uniforme”, publicou o clube nas redes sociais.

Também nesta temporada, o PSV Eindhoven, da Holanda, surpreendeu com um uniforme alternativo que traz as cores verde e amarelo em destaque, em um tributo explícito à histórica conexão do clube com o Brasil, marcada por nomes como Romário e Ronaldo. Na camisa está presente a frase em português, “A união faz a força”, traduzida no design, nas cores e no espírito ofensivo que esses craques representaram.

Na Inglaterra, o Wolverhampton anunciou o novo terceiro uniforme para a temporada 25/26 com destaque para os três brasileiros que integram o elenco, João Gomes, André e Pedro Lima. Em um clipe cheio de imagens do Brasil, a campanha exalta: “Liberte os Lobos. Inspirado na energia e no espírito do Brasil”. O uniforme traz o amarelo na gola e nas mangas, tem desenhos tropicais e detalhes na cor verde.

Segundo Bruno Brum, CMO da End to End, agência especialista em marketing esportivo e reconhecida por atender demandas de torcedores, marcas e consumidores, o futebol brasileiro vai muito além das quatro linhas.

— Nosso futebol é estética, emoção e uma marca cultural poderosa. Quando clubes internacionais usam as cores ou elementos que remetem à Seleção, não estão apenas homenageando títulos, mas incorporando um símbolo global de criatividade, paixão e espetáculo. Para as marcas, é uma oportunidade rara de conectar seus produtos a uma narrativa universalmente admirada — afirma.

Veja as camisas em homenagem à Seleção Brasileira

João Gomes estrela campanha do Wolves em homenagem à Seleção (Foto: Divulgação / Wolverhampton)

PSV lança camisa com cores do Brasil para a temporada (Foto: Divulgação/PSV)

