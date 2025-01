Makhachev x Tsarukyan: confira card, onde assistir e horário do UFC 311

Islam Makhachev e Arman Tsarukyan se enfrentam na madrugada de sábado (18) para domingo (19), na luta principal do UFC 311, no Intuit Dome, Inglewood, nos Estados Unidos. O primeiro evento numerado de 2025 conta com duas defesas de cinturão e começa a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão do UFC Fight Pass (todo o card) pela internet.

O russo Islam Makhachev defende o título da categoria peso-leve (até 70,3 kg) contra o armênio Arman Tsarukyan, a luta será o evento principal do UFC 311. Em junho do ano passado, o pupilo de Khabib Nurmagomedov derrotou o americano Dustin Poirier para defender o cinturão que conquistou contra Charles "do Bronx" Oliveira, em 2022.

Islam Makhachev defendeu o título dos leves contra Dustin Poirier no UFC 302 (Foto: Luke Hales/AFP)

No co-evento principal, Merab Dvalishvili defende pela primeira o cinturão dos galos (até 61,2 kg) contra o russo Umar Nurmagomedov, irmão de Khabib. O georgiano chegou ao topo do UFC ao derrotar Sean O'Malley, no UFC 306, por decisão unânime.

No evento, cinco brasileiros estarão em ação. No card principal, Renato Moicano encara o iraniano Beneil Dariush. Já no preliminar, Raoini Barcelos enfrentará o americano Payton Talbott, Jailton Almeida enfrenta o moldávio Sergey Spivak e Carlos Diego Ferreira irá lutar contra Grant Dawson. Nas preliminares inicais, Karol Rosa enfrenta a argentina Ailin Perez.

Saiba de todos os detalhes do UFC 311:

FICHA TÉCNICA

UFC 311 — INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 18 de janeiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Inglewood, Califórnia, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir das 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Islam Makhachev (c) x Armam Tsarukyan - luta pelo cinturão

Peso galo (até 61 kg): Merab Dvalishvili (c) x Umar Nurmagomedov - luta pelo cinturão

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jiri Prochazka x Jamahal Hill

Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso médio (até 83,9 kg): Kevin Holland x Reinier de Ridder

Card Preliminar — a partir das 22h

Peso galo (até 61 kg): Payton Talbott x Raoni Barcelos

Peso pesado (até 120,2 kg): Jailton Almeida x Sergey Spivak

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Bogdan Guskov x Billy Elekana

Peso leve (até 70,3 kg): Grant Dawson x Carlos Diego Ferreira

Preliminares Iniciais — a partir das 20h

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese x Azamat Bekoev

Peso galo feminino (até 61 kg): Karol Rosa x Ailin Perez

Peso galo (até 61 kg): Rinya Nakamura x Muin Gafurov

Peso galo (até 61 kg): Ricky Turcios x Benardo Sopaj

Peso mosca (56,7 kg): Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter