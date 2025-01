Dana White toma decisão sobre a luta de boxe entre Conor McGregor e Logan Paul

No mês de dezembro, Conor McGregor surpreendeu os fãs de lutas ao revelar que está voltando aos ringues para fazer uma luta de boxe contra Logan Paul, na Índia. O ex-campeão do UFC também contou que receberia uma bolsa de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) para encarar o astro da WWE e da internet. Porém, Dana White rechaçou a ideia.

continua após a publicidade

➡️ Lutador brasileiro sofre lesão e está fora do UFC 311

Em entrevista ao canal "Pardon My Take" no YouTube, o presidente e fundador do UFC vetou que Conor McGregor lute pela segunda vez no boxe, seja contra Logan Paul ou KSI, outro influenciador e amigo de Paul. O irlandês tem contrato de exclusividade com a empresa de Dana White e precisaria de autorização da organização para lutar fora do Ultimate.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eventualmente (sobre Conor lutar novamente no UFC). Não (ele não vai lutar com o Logan Paul). Não (também não vai lutar com o KSI na Índia). Não (risos). Esperamos que Conor McGregor retorne (à ativa no UFC) no outono deste ano - afirmou Dana White.

Durante seu auge no UFC, Conor McGregor conseguiu liberação do UFC para encarar Floyd Mayweather, uma das lendas do boxe. Na ocasião, Dana White aprovou a ideia pela exposição que o seu atleta teria e ainda co-promoveu o evento. Neste ano, o presidente da maior empresa de MMA do mundo projeta o retorno do irlandês entre os meses de setembro e novembro, onde provavelmente irá encarar Michael Chandler, antigo rival que nunca encarou no octógono.

continua após a publicidade

Conor McGregor já foi campeão de duas categorias do UFC (Foto: Steve Marcus/AFP)<br>

➡️ Campeão do UFC compartilha ‘treino’ com tubarão; veja imagens

McGregor não luta profissionalmente desde julho de 2021, quando lutou e quebrou a perna gravemente contra o americano Dustin Poirier, no UFC 264. Desde então, a volta do irlandês é muito aguardada pelos fãs, mas sua vida pessoal teve recente revês. Conor foi condenado por agressão sexual no fim de 2024, o que manchou sua imagem.