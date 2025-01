Lutador brasileiro sofre lesão e está fora do UFC 311

Rankeado na divisão do peso meio-pesado, Johnny Walker anunciou que se lesionou nos treinos e que está de fora do UFC 311, que será realizado no sábado (18), em Los Angeles (EUA). O brasileiro tinha luta marcada no card preliminar do evento, contra o uzbeque Bogdan Guskov e agora a organização busca resolver a ausência do lutador.

Em suas redes sociais, Johnny Walker não comunicou a lesão que sofreu, mas afirmou que é séria. O brasileiro afirmou que está devastado. Walker também desejou que o UFC encontre um adversário para Guskov.

- Olá pessoal, más notícias. Fui retirado do UFC 311 por uma lesão grave. Então não vou estar competindo. Estou arrasado, tipo muito trabalho duro que fiz, sabe, alguns meses, treino muito. E eu

realmente quero voltar e, você sabe, fazer o show para você, mas não desta vez. E eu desejo

Bogdan boa sorte, e que ele possa encontrar um oponente - afirmou Walker em vídeo no Instagram.

Johnny Walker teve ascensão meteórica quando chegou ao UFC, com três nocautes nas três primeiras lutas. Porém, sofreu uma lesão grave no ombro enquanto comemorava sua terceira vitória. Desde então, não conseguiu ter o mesmo desempenho e perdeu seis das dez lutas que fez.

O UFC 311 será realizado no dia 18 de janeiro, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. O evento terá duas disputas de cinturão, com Merab Dvalishvili defendendo o cinturão dos galos contra Umar Nurmagomedov, e Islam Makhachev buscando se manter campeão dos leves contra Arman Tsarukyan. Devido aos incêndios na região metropolitana de Los Angeles, o UFC 311 pode ser cancelado ou realocado.

