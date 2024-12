Boxeador porto-riquenho morre seis dias após conquistar cinturão

Paul Bamba, boxeador porto-riquenho, morreu na última sexta-feira (27), aos 35 anos. A notícia foi dada pelo seu agente, o músico e empresário Ne-Yo. O lutador havia conquistado o cinturão de ouro do peso-cruzador na Associação Mundial de Boxe (WBA, em inglês) em sua luta mais recente, realizada no dia 21 de dezembro em Carteret, Nova Jersey, nos Estados Unidos. A causa do falecimento não foi divulgada.

Bamba havia desafiado Jake Paul, em entrevista ao canal “YSM Sports Media” divulgada na última semana após derrotar Rogelio Medina Luna pelo cinturão. Paul afirmou que ainda “acabaria” com o youtuber.

— O Jake fala constantemente sobre seu desejo por uma luta contra um campeão mundial, então a minha mensagem para ele é que tenho algo que ele deseja, um título de verdade. “Você pode vir, pode vir lutar ou pode seguir com essas lutas de brincadeira. No fim do dia, eu tenho feito o trabalho real. Você pode dizer que leva o boxe a sério e que fez muito dinheiro, mas ainda não conquistou nada — afirmou Bamba.

O boxeador foi o primeiro contratado por Ne-Yo para a sua firma de agenciamento de atletas, em novembro. O cantor publicou nas redes sociais um comunicado oficial em conjunto com a família de Paul.

— É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão, amigo e campeão de boxe Paul Bamba, cuja luz e amor tocaram inúmeras vidas. Ele era um competidor feroz e confiante, com uma ambição incansável de conquistar grandeza. Mas, mais do que qualquer coisa, ele era um indivíduo tremendo que inspirou muitos com sua motivação e determinação excepcionais. Nós estamos de corações partidos por seu falecimento e gentilmente pedimos por privacidade e entendimento durante este momento difícil, enquanto coletivamente navegamos nosso pesar — diz o comunicado.

Jake Paul também se manifestou nas redes sociais sobre a morte de Bamba. O influenciador desejou que o lutador “descanse em paz”.

O porto-riquenho fez 14 lutas profissionais este ano, todas vitórias por nocaute, para levar seu cartel a 19 vitórias (18 nocautes) e três derrotas.