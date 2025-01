Juiz leva golpes ao tentar interromper uma luta; veja

Durante uma luta de boxe de exibição entre Rukiya Anpo e Sina Karimian, no RIizin Bangaichi, evento que precedeu o Rizin Decade, que encerrou o ano, na última terça-feira (31), o árbitro da luta sofreu duros golpes. No entanto, o que faria alguém menos preparado cair nocauteado, o juiz permaneceu de pé.

A situação foi o seguinte: Karimian jogou um soco rodado, considerado um golpe ilegal no boxe, e o árbitro se moveu para interromper o duelo. No entanto, os dois lutadores começaram a brigar e o juiz acabou sendo responsabilizado por algo que não cometeu.

Anpo, veterano kickboxing que já enfrentou Manny Pacquiao no boxe, acertou o juiz com uma esquerda, enquanto Karimian conectou uma combinação. O juiz seguiu em frente e conseguiu parar a luta, mesmo que com a ajuda dos oficiais do evento que entraram no ringue para separar os lutadores.

Confusão entre os lutadores (Foto: Reprodução)

Resultado do duelo

Mesmo após a confusão, a luta recomeçou. Não houve punição ou dedução de pontos. Ando continuou tomando a dianteira na disputa e, após o soar do gongo, foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes. O lutador japonês desbancou o iraniano Karimian pelo placar de 60–54.