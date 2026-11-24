Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
➡️O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.
Ficha do jogo
Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.
Ficha técnica
📺 Onde assistir: Premiere
⚽ Competição: Brasileirão
📅 Data: 25 de novembro de 2026
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonete (MG)
Escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Seedorf)
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Castaño, Cissé, Victor Hugo e Igor Gomes; Bernard e Cuello. (Técnico: Eduardo Domínguez)
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