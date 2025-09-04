Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs enfrentam nesta sexta-feira (5), pela semana 1 da temporada 2025/25 da NFL. A bola voa às 21h (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo LAC KC NFL Semana 1 Data e Hora Sexta-feira, 4 de setembro, às 21h Local Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG) Árbitro Carl Cheffers Onde assistir

LA Chargers x KC Chiefs: como chegam os times?

Os Chargers terminaram a última temporada regular da NFL com 11 vitórias e seis derrotas e ficaram na segunda colocação da AFC West, atrás dos Chiefs. Nos playoffs, a equipe caiu logo no wild card, derrotada pelo Houston Texans por 32 a 12.

A intertemporada de 2025 do time de Los Angeles foi marcada pelo reencontro com o wide receiver Keenan Allen, pela contratação de peso do running back Najee Harris e do guard Mekhi Becton na free agency, além do draft do running back Omarion Hampton e do wide receiver Tre Harris.

Já Kansas City venceu a divisão Oeste com 15 vitórias e duas derrotas, garantindo a folga na primeira semana de playoffs. Na decisão da AFC, a equipe venceu o Buffalo Bills por 32 a 29 para chegar à terceira final consecutiva da NFL. Contudo, no Super Bowl, os Chiefs foram derrotados pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22.

A offseason de 2025 da franquia foi focada em manter peças importantes, como Nick Bolton e Trey Smith. O time também selecionou o offensive tackle Josh Simmons no draft e contratou, via free agency, jogadores como Jaylon Moore para a posição de left tackle. No entanto, a equipe enfrenta desafios com a suspensão de Rashee Rice, o que levou a uma reavaliação da profundidade do grupo de wide receivers.

📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV, GETV, CazéTV, ESPN e Disney+.

