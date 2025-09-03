Quarterback do Chargers projeta clima brasileiro em jogo da NFL

Recém-chegado ao Brasil, o elenco do Los Angeles Chargers já fez seu primeiro treinamento na capital paulista, visando o duelo com o Kansas City Chiefs, que acontece nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena. Durante entrevista coletiva, realizada no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira (3), o quarterback Justin Herbert falou sobre a expectativa de atuar em solo brasileiro.

A chegada do time no Brasil, porém, não foi tranquila para os norte-americanos, que desembarcaram nesta manhã no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, durante uma queda de energia elétrica. Ainda nesta tarde, o grupo comandado pelo técnico Jim Harbaugh realizou seu primeiro treino em solo brasileiro. Mesmo assim, o jogador demonstrou empolgação pela partida no país, especialmente pelo encontro com a torcida.

— Eu só ouvi coisas boas do Brasil, é minha primeira vez na América do Sul, chegamos hoje bem cedo, mas estou muito animado pra conhecer o lugar, a cultura e viver essa experiência. O futebol americano é um esporte bem difícil de acompanhar, tem muitas regras, mas eu estou animado (para jogar no Brasil), sei que o público daqui é bem barulhento e os torcedores são muito apaixonados - declarou.

O jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marca a abertura da temporada regular da NFL e a segunda vez que a cidade de São Paulo recebe um jogo da liga. Em 2024, a Neo Química Arena foi palco do confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Equipe treinou na tarde desta quarta-feira (3), no CT Joaquim Grava (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Desafio na estreia

Apesar da ansiedade pelo clima de festa no evento, Justin Herbert destacou a seriedade do confronto de estreia, diante de um adversário que tem se destacado no cenário da NFL nas últimas temporadas. O Kansas City Chiefs, que em 2024 chegou ao terceiro Super Bowl consecutivo, conta com Patrick Mahomes, considerado o melhor quarterback da atual geração.

— Eles são um ótimo time, têm conseguido muito sucesso na NFL nas últimas temporadas, os respeitamos muito como adversários. É uma oportunidade muito importante para nós, para nos testarmos, trabalhamos muito na pré-temporada. Temos que estar no nosso melhor nível, sabemos o quão bons eles são, sabemos quão bem eles jogam - finalizou.

