Game oficial da NFL prevê resultado de jogo no Brasil; confira

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam, no dia 5 de setembro, pela semana 1 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em simulação feita pelo Lance!, no jogo oficial da principal liga de futebol amerciano do mundo, a equipe da Califórnia irá surpreender e bater os tetracampeões . Veja a partida acima.

A partida começou morna, com o primeiro quarto inteiro com o Chiefs no ataque. Porém, o duelo ficou movimentado após os primeiros pontos. Em grandes partidas, os quarterbacks Justin Herbert e Patrick Mahomes não foram interceptados, mas com leve superioridade do camisa 10, que quase levou a vitória no tempo regulamentar, mas que foi evitado por Harrison Butker, que acertou o field goal e levou o jogo à prorrogação.

No tempo extra, os Chargers tiveram a primeira chance, mas não aproveitaram. Logo depois foram os Chiefs, que não renovaram as descidas após desperdiçaram uma terceira para polegadas. A equipe de Los Angeles retornou ao campo e, com jogo terrestre funcional, chegaram ao alcance de field goal para vencer no NFL São Paulo Game por 20 a 17.

Patrick Mahomes, dos Chiefs e Justin Herbert, dos Chargers - Quarterbacks vão disputar jogo da NFL no Brasil (Foto: Divulgação / NFL)

Início da temporada da NFL

O jogo desta sexta-feira (6) entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marca a segunda partida da temporada regular da NFL. A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h.

É a segunda vez que o Brasil recebe um confronto da NFL. O primeiro foi ano passado, também na Neo Química Arena. O jogo terminou em vitória do Philadelphia Angels, mandante, sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, de virada.

