Travis Kelce elogia festa de fãs do Chiefs no Brasil, mas admite: ‘Não sabia onde ficava’

O Kansas City Chiefs realizou nesta quinta-feira (4) o primeiro e único treinamento em solo brasileiro antes de enfrentar o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game. Astro do time, o tight end Travis Kelce destacou a festa dos torcedores brasileiros no desembarque da equipe no Aeroporto de Guarulhos na noite de quarta-feira (3), mas admitiu conhecer pouco sobre o Brasil.

— Cara, foi uma loucura (no aeroporto). Foi muito divertido, com os torcedores lá. Eu nem sabia direito onde ficava o Brasil, mas é um momento empolgante. Você convive com os caras do time, e isso é algo que todos nós vamos lembrar — afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Esta é a primeira vez de Kelce no Brasil. Ele compartilhou que escutou apenas elogios aos torcedores do país e prometeu dar atenção aos fãs na Neo Química Arena. Além disso, exaltou o crescimento internacional do futebol americano.

— Eu só ouvi coisas boas sobre a torcida brasileira e como eles amam esportes. Tenho conseguido acompanhar um pouco do mundo do futebol americano e do futebol de campo e ver o quanto eles se empolgam. Estou animado para amanhã. E vou me lembrar de cumprimentar todo mundo na torcida, sabendo que eles dedicaram seu tempo para vir ver um pouco dos esportes americanos — declarou.

— É empolgante. Estamos tentando levar esse jogo para o mundo todo, e somos muito sortudos porque o Brasil demonstrou interesse em ver mais futebol americano, mais da NFL. E é um orgulho enorme ser um dos times escolhidos para mostrar isso — completou.

