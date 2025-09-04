menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Travis Kelce elogia festa de fãs do Chiefs no Brasil, mas admite: ‘Não sabia onde ficava’

Astro do time de Kansas City promete dar atenção aos fãs na Neo Química Arena

Kelce Chiefs NFL Brasil
imagem cameraTravis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, concede entrrevista coletiva antes de partida da NFL no Brasil (Foto: Danilo Lacalle)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
14:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Kansas City Chiefs realizou nesta quinta-feira (4) o primeiro e único treinamento em solo brasileiro antes de enfrentar o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game. Astro do time, o tight end Travis Kelce destacou a festa dos torcedores brasileiros no desembarque da equipe no Aeroporto de Guarulhos na noite de quarta-feira (3), mas admitiu conhecer pouco sobre o Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Jogo da NFL em São Paulo deve movimentar mais de R$ 330 milhões

— Cara, foi uma loucura (no aeroporto). Foi muito divertido, com os torcedores lá. Eu nem sabia direito onde ficava o Brasil, mas é um momento empolgante. Você convive com os caras do time, e isso é algo que todos nós vamos lembrar — afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Esta é a primeira vez de Kelce no Brasil. Ele compartilhou que escutou apenas elogios aos torcedores do país e prometeu dar atenção aos fãs na Neo Química Arena. Além disso, exaltou o crescimento internacional do futebol americano.

continua após a publicidade

— Eu só ouvi coisas boas sobre a torcida brasileira e como eles amam esportes. Tenho conseguido acompanhar um pouco do mundo do futebol americano e do futebol de campo e ver o quanto eles se empolgam. Estou animado para amanhã. E vou me lembrar de cumprimentar todo mundo na torcida, sabendo que eles dedicaram seu tempo para vir ver um pouco dos esportes americanos — declarou.

— É empolgante. Estamos tentando levar esse jogo para o mundo todo, e somos muito sortudos porque o Brasil demonstrou interesse em ver mais futebol americano, mais da NFL. E é um orgulho enorme ser um dos times escolhidos para mostrar isso — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kelce Chiefs NFL Brasil
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, concede entrrevista coletiva antes de partida da NFL no Brasil (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias