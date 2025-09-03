NFL: Técnico do Chargers avalia desafio contra Chiefs na estreia

Em sua segunda temporada no comando do Los Angeles Chargers, o técnico Jim Harbaugh quer dar um passo à frente neste ano pela NFL. A equipe, que em 2024 chegou aos playoffs, faz sua estreia na temporada regular 2025 em jogo diante do Kansas City Chiefs, que acontece nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Durante entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (3), no CT Joaquim Grava, onde os Chargers realizaram seus primeiros treinamentos em solo brasileiro, Jim Harbaugh demonstrou empolgação pela partida, mas não negou o desafio de encarar os Chiefs, que em 2024 que alcançaram o terceiro Super Bowl consecutivo.

— O que podemos esperar é que eles estrarão prontos. Em uma estreia, precisamos estar cientes e abraçar o fato de que haverá algum improviso, algum ajuste. Estar pronto e disposto a se adaptar é algo necessário quando você enfrenta uma equipe treinada pelo Andy Reid - declarou, citando o técnico do Chiefs, que inicia sua 13ª temporada no comando da equipe.

Los Angeles Chargers realizou o primeiro treinamento no Brasil (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance)

Chegada ao Brasil

O confronto entre Chargers e Chiefs é o segundo jogo da NFL realizado em solo brasileiro, consolidando a presença do país na estratégia da liga de difusão global do esporte. Em setembro de 2024, a Neo Química Arena recebeu o duelo entre Philadelphia Eagles, que se sagrou campeão na temporada, e Green Bay Packers.

O treinador, que desembarcou no Brasil junto com o elenco do Los Angeles Chargers nesta quarta-feira (3), fez questão de destacar não apenas a importância do jogo para os objetivos da temporada, já que se trata de um duelo divisional, mas também a atmosfera da partida com uma audiência global.

— Esse é o segundo jogo da temporada da NFL, sexta-feira à noite, em um grande estádio. É uma honra ser selecionado para jogar neste jogo. E isso realmente supera qualquer questão relacionada ao fato de ser um jogo em casa. No fundo, este é um duelo importante para nós. É enorme: queremos começar a temporada com o pé direito - disse.

