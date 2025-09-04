Patrick Mahomes releva expectativa para jogo da NFL em São Paulo: ‘Divertido’

O Kansas City Chiefs realizou nesta quinta-feira (4) o primeiro e único treinamento no Brasil antes de enfrentar o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game. Um dos principais jogadores da equipe e da liga, o quarterback Patrick Mahomes elogiou a recpção que receberam e que está ansioso para jogar em frente aos fãs brasileiros.

— Depois de sair do avião ontem foi incrível, os fãs estavam do lado de fora e estavam barulhentos e nós chegamos tarde. Foi bem legal ver que o Kansas City Chiefs estão conhecidos aqui no Brasil e estão bem populares. Estamos super animados de jogar aqui em frente aos fãs amanhã — afirmou Mahomes.

Patrick Mahomes jogará no Brasil pela primeira vez na carreira. O quarterback se mostrou animado em, principalmente, jogar futebol americano de qualidade e espalhar cada vez mais o esporte durante a partida contra o Los Angeles Chargers, na Neo Química Arena.

— Eu acho divertido, obviamente, queremos levar o futebol americano para o mundo todo. Você consegue ver a base de fãs no Brasil e estamos trazendo o jogo que amamos para eles. Então, estou super animado de entrar no campo e jogar em frente aos fãs. Será um ótimo ambiente e é isso que vamos fazer, jogar de forma profissional para os nossos torcedores que querem ver futebol (americano). — disse o quarterback.

Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, concede entrevista coletiva antes de partida da NFL no Brasil (Foto: Danilo Lacalle)

Início da temporada da NFL

O jogo desta sexta-feira (6) entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs marca a segunda partida da temporada regular da NFL. A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h.

É a segunda vez que o Brasil recebe um confronto da NFL. O primeiro foi ano passado, também na Neo Química Arena. O jogo terminou em vitória do Philadelphia Angels, mandante, sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, de virada.

