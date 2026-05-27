O Flamengo encerrou a fase de grupos da Libertadores de 2026 com a melhor campanha e repetiu um feito que não alcançava desde 1984. Com cinco vitórias e um empate em seis partidas, o clube terminou a primeira fase com 16 pontos e garantiu vantagem para decidir em casa todos os confrontos do mata-mata até uma eventual semifinal.

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A confirmação da liderança geral veio nesta quarta-feira (27), após os jogos dos Grupos C e H. O Independiente Rivadavia, da Argentina, precisava vencer o Bolívar e tirar uma diferença de cinco gols no saldo para ultrapassar o Flamengo. A equipe argentina venceu por 3 a 1, chegou aos mesmos 16 pontos, mas terminou atrás pelo saldo de gols: 12 a 9 para o time rubro-negro.

Já o Rosario Central, outro concorrente direto, perdeu por 1 a 0 para o Independiente del Valle e encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo H, com 13 pontos.

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A campanha do Flamengo no Grupo A teve vitórias sobre Cusco, Independiente Medellín e Estudiantes, além de um empate fora de casa contra a equipe argentina:

Cusco 0 x 2 Flamengo

Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín

Estudiantes 1 x 1 Flamengo

Independiente Medellín 0 x 3 Flamengo (W.O.)

Flamengo 1 x 0 Estudiantes

Flamengo 3 x 0 Cusco

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Com a liderança geral, o Mais Querido terá a vantagem de atuar no Maracanã nos jogos de volta das oitavas de final, quartas de final e semifinal. A decisão da Libertadores será disputada em partida única, mas, caso avance à final, o clube será considerado o mandante.

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A última vez que o Rubro-Negro terminou a primeira fase com a melhor campanha foi em 1984. Na ocasião, também somou cinco vitórias e um empate em seis partidas, mas o sistema de pontuação ainda atribuía dois pontos por vitória. O clube terminou aquela fase com 11 pontos e acabou eliminado na semifinal.

Nas quatro conquistas da Libertadores, o Flamengo não teve a melhor campanha geral da fase de grupos. O clube liderou sua chave nos títulos de 1981, 2019 e 2022. Nas últimas três edições antes desta temporada, a classificação veio sempre na segunda colocação do grupo. A última vez que havia avançado em primeiro lugar havia sido em 2022, ano do tricampeonato continental.

Time do Flamengo comemorando gol contra o Cusco na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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