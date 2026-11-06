Leyton Orient x Harborough Town: onde assistir, horário e escalações
Leyton Orient x Harborough Town: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:20
Leyton Orient e Harborough Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no BetWright Stadium, em Londres, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Harborough Town venceu o Spennymoor Town por 3 a 1, pela FA Cup 2026/2027. Já o Leyton Orient não tem registro recente de jogo disponível.
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Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h (de Brasília)
- 📍 Local: BetWright Stadium, Londres
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h
Local: BetWright Stadium, Londres
Fase: Fase 1
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