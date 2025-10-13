Clube árabe faz proposta bilionária por Lamine Yamal

O Barcelona rejeitou uma proposta de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) do Al-Hilal pela transferência do atacante Lamine Yamal. Segundo o jornal "Footboom", a recusa aconteceu nesta segunda-feira (13), quando o clube saudita apresentou a oferta que incluía um contrato de sete anos para o jogador de 18 anos. A equipe catalã manteve sua posição de não negociar o atleta, mesmo diante do valor que seria recorde no mercado de transferências.

Esta não é a primeira vez que um clube tenta contratar o jovem atacante. Em março de 2024, o Paris Saint-Germain fez uma proposta de 200 milhões de euros por Yamal, que também foi rejeitada pelo Barcelona. O clube espanhol considera o atacante uma peça fundamental para o futuro da equipe. Aos 18 anos, Lamine já se estabeleceu como um dos principais nomes do elenco.

Contrato de Lamine Yamal

A decisão de recusar a oferta do Al-Hilal está em linha com os planos de longo prazo do Barcelona. O clube renovou o contrato do jogador neste verão, estendendo o vínculo até 2031, em uma demonstração de que o considera parte essencial do projeto esportivo.

O novo acordo de Yamal com o Barcelona inclui um salário fixo de dez milhões de euros. Além disso, o contrato prevê um bônus de assinatura de 25 milhões de euros, que será pago ao longo de seis anos, e bonificações adicionais por desempenho.

Lamine Yamal se tornou o novo camisa 10 do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)

A proposta do Al-Hilal chamou futebol pelo valor envolvido, já que os 400 milhões de euros oferecidos pelo clube saudita estabeleceriam um novo recorde para transferências no esporte. O Barcelona não demonstrou interesse em abrir negociações pelo atacante. Não há informações sobre como Yamal reagiu à proposta recusada, nem se o Al-Hilal pretende fazer uma nova oferta no futuro.

Lamine Yamal na temporada

Na atual temporada, Lamine Yamal tem poucos jogos, devido a lesões na virilha que tiraram o jovem de campo por algumas rodadas. Mesmo com poucos minutos, o camisa 10 do Barcelona tem cinco partidas, com dois gols e quatro assistências.

