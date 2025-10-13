Angileri, Carrillo e Romero no Internacional? O que o Lance! sabe

Três jogadores do Corinthians estão na mira do Internacional. Conforme o jornalista Samir Carvalho, do UOL, a direção colorada está monitorando a situação do argentino Fabrizio Angileri, do peruano André Carrilo e do paraguaio Ángel Romero. O Lance! apurou o assunto e explica o que descobriu sobre a situação de cada atleta no Timão e quais as chances de desembarcarem no Beira-Rio.

Os três jogadores atuaram com Ramón e Emiliano Díaz quando os argentinos passaram por Itaquera, entre o ano passado e este ano.

O que o Lance! descobriu

Pelo que apurou o Lance! em Porto Alegre e em São Paulo, os estrangeiros do Timão foram sugeridos aos cartolas alvirrubros por Don Ramón e Emiliano. Sua comissão técnica trabalhou com o trio e gostou. A recíproca seria verdadeira. Ou seja, o lateral-esquerdo, o meia e o atacante também teriam gostado de trabalhar com a dupla argentina.

Pelo que levantou a reportagem, sem poder fazer grandes contratações, a estratégia do Inter envolve jogadores com contrato próximo do fim ou que não estejam sendo utilizados em seus clubes. A ideia é que eles possam agregar experiência ao elenco.

Qual a situação de Angileri, Carrillo e Romero

Angileri negocia permanência no Timão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Do trio, Romero, que é irmão gêmeo do colorado Óscar Romero, e Angileri têm contrato terminando em 31 de dezembro. O paraguaio ainda não foi procurado pelo Timão para renovar o contrato e, no momento, está livre para negociar, podendo, inclusive, assinar pré-contrato. O argentino está em negociação com o clube paulista para ampliar o vínculo.

Já Carrillo, que seria o preferido dos Díaz – assim como também tem uma boa relação com pai e filho –, tem uma situação diferente. Se recuperando de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, é considerado uma das peças chaves do time de Dorival Jr. Além disso, o peruano tem contrato até o final de 2026.

Como sofreu transferban, o Timão não pode contratar. Assim, é bem possível que não se desfaça de qualquer nome do elenco. Esse cenário dificultaria as saídas de Angileri e de Carrillo, principalmente. Como o Corinthians ainda não iniciou conversas com Romero, o atacante seria o mais próximo de trocar Itaquera pelo Beira-Rio.

Angileri, Carrillo e Romero no Timão

O mais antigo dos três na equipe paulista é Romero. O atacante chegou em 2023. Desde então, atuou 160 vezes e marcou 27 gols, caindo nas graças da Fiel.

Já o peruano Carrillo está em Itaquera desde o ano passado, tendo jogado 69 vezes e colocado quatro bolas na rede. Por fim, Angileri chegou este ano, atuando 31 vezes, sem marcar gols.