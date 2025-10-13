menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornal espanhol destaca joia do Palmeiras: ‘Mais decisivo da competição’

Gabriel Santos foi o artilheiro do torneio sub-12

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/10/2025
14:25
Equipe sub-12 do Palmeiras La Liga FC Futures (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraEquipe sub-12 do Palmeiras La Liga FC Futures (Foto: Reprodução/X)
Neste fim de semana, aconteceu a 9ª edição do LaLiga FC Futures, torneio sub-12 sediado na Disney, em Orlando (EUA). Com a presença de gigantes espanhóis como Real Madrid, Valencia e Atlético de Madrid, foi o Palmeiras quem roubou a cena, chegando até a final e ficando com o vice-campeonato. O jornal espanhol Diario AS destacou a campanha alviverde e elogiou o atacante Gabriel Santos, apontado como o jogador mais decisivo da competição.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Segundo o AS, Gabriel foi o principal nome do torneio, mesmo sem receber o prêmio de melhor jogador. O camisa 9 terminou como artilheiro da LaLiga FC Futures, com sete gols em cinco jogos, sendo decisivo em todas as fases. A publicação ressaltou o poder físico acima da média do jovem palmeirense, além da passada longa e do chute potente, características que o tornaram uma das maiores sensações da edição.

Ele não foi o MVP, mas certamente foi o jogador mais decisivo do torneio. Um camisa 9 com um físico avançado para a sua idade. O Palmeiras baseava grande parte do seu jogo em procurar o Gabriel para que ele jogasse de costas para o gol e, a partir daí, criasse perigo. Uma passada poderosa e um chute potente que lhe permitiram marcar sete gols e ser o artilheiro da Futures”, escreveu o AS.

Palmeiras perde para Atlético de Madrid na La Liga FC Futures

A final entre Palmeiras e Atlético de Madrid foi intensa e equilibrada. O Atlético de Madrid saiu na frente com um golaço, mas o Palmeiras respondeu com pressão constante até empatar, com Gabriel Santos, que marcou seu sétimo gol no torneio e coroou uma campanha brilhante. No entanto, a reação durou pouco: o Atleti saiu em vantagem logo em seguida.

Equipe sub-12 do Palmeiras La Liga FC Futures (Foto: Reprodução/X)
Na segunda etapa, o Palmeiras continuou apostando em Gabriel, que travou duelos duros com o zagueiro Hugo, um dos destaques do Atlético. Em meio à tensão, o brasileiro se desentendeu com a defesa adversária e acabou punido com dois minutos de exclusão. Com um a menos, o Verdão sofreu o terceiro gol , que definiu o 3 a 1 e o título para os espanhóis.

