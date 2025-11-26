Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela quinta rodada da fase de liga
Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Arsenal chega ao confronto embalado por quatro vitórias consecutivas na Champions e divide a liderança do grupo com o Bayern e a Inter de Milão, todos com 12 pontos. Atuando em casa, os Gunners buscam reverter o retrospecto desfavorável diante da equipe alemã.
O Bayern, por sua vez, possui vantagem expressiva no histórico do duelo: são oito vitórias, três derrotas e três empates. O encontro mais recente ocorreu em 17 de abril de 2024, quando Joshua Kimmich marcou o gol da vitória por 1 a 0 na Allianz Arena, resultado que assegurou a classificação dos bávaros após o empate por 2 a 2 em Londres no jogo de ida.
No departamento médico, o Arsenal enfrenta baixas significativas: Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martin Ødegaard e Gabriel Magalhães estão fora da partida. Viktor Gyökeres, que sente desconforto muscular, permanece como dúvida. Do lado visitante, o Bayern também lida com ausências importantes: Jamal Musiala e Alphonso Davies seguem em recuperação, enquanto Luis Díaz cumpre suspensão.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Bayern de Munique pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Bayern de Munique
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
🟨 Arbitragem: Marco Guida (árbitro); Filippo Meli e Giorgio Peretti (assistentes); Fabio Maresca (quarto árbitro)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo; AVAR: Marco Di Bello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany):
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Lennart Karl, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.
