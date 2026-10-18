Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalações
Goiás x Náutico: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Goiás e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Goiás vem de vitória fora de casa contra o Operário-PR por 2 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Antes disso, o time venceu em casa o Athletic Club MG por 2 a 1, mas sofreu derrota fora de casa para o Novorizontino por 3 a 0, também pela Série B.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Já o Náutico vem de derrota em casa para o Vila Nova-GO por 2 a 0, pela 33ª rodada da Série B. Antes, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0 em casa e empatou fora de casa com o Fortaleza por 1 a 1, todos jogos válidos pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 19 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
- 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Lucas Rodrigues, Felipe Clemente e Cadu.
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
Muriel; Igor Fernandes, Gustavo Henrique, Arnaldo e Léo Índio; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Paulo Sérgio e Kauã Maranhão.
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