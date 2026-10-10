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Lecco x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Lecco x Alcione Milano: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Lecco x Alcione Milano
Onde assistir ao vivo a partida entre Lecco e Alcione Milano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Lecco e Alcione Milano se enfrentam em 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Rigamonti Ceppi, em Lecco, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Lecco vem de empate em Lecco, 2 x 2 contra Union Brescia, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time empatou com Pergolettese por 0 a 0 em casa e perdeu para Cittadella por 3 a 0 fora, pelo mesmo campeonato.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
Rodada: 9
Fase: Girone A

Alcione Milano vem de empate em Alcione Milano, 2 x 2 contra Trento, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time empatou com Albinoleffe por 1 a 1 fora e perdeu para Union Brescia por 4 a 0 em casa, pelo mesmo campeonato.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; P. Comi, M. Arena, M. Rizzo e G. Manetti; O. Urso, A. Metlika e A. Mallamo; G. Pellegrino, A. Capello e Alexander Murillo.

Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
L. Nava; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e P. Chierichietti; R. Rebaudo, G. Galli e E. Lopes; F. Morselli, J. Pitou e L. Zini.

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