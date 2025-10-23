LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️Clique aqui para assistir no Disney+

O Palmeiras faz uma campanha impressionante na atual edição da Conmebol Libertadores. Em dez jogos disputados, o time soma nove vitórias e um empate, permanecendo invicto na competição. A equipe alviverde marcou vinte e seis gols e sofreu apenas seis, mantendo a defesa intacta em seis partidas.

Ficha do jogo LDU PAL Semifinal Libertadores Data e Hora Quarta-feira, dia 23 de outubro, às 21h30 (de Brasília); Local Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU); Árbitro Facundo Tello (ARG); Assistentes Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG); Var Héctor Paletta (ARG); Onde assistir

Como mandante, o Palmeiras disputou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, marcando doze gols e sofrendo apenas um. Fora de casa, o desempenho é ainda mais notável: cinco vitórias em cinco partidas, quatorze gols marcados e cinco sofridos, além de dois jogos sem ser vazado.

O Palmeiras, inclusive, terá seu time considerado "ideal" no duelo. Único desfalque nesta reta final de temporada, Weverton permaneceu no Brasil para seguir a recuperação de uma lesão na mão e será substituído por Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências, como ocorreu também no duelo contra o Flamengo.

Já na LDU, o técnico Tiago Nunes terá um grande problema. O goleiro Gonzalo Valle sofreu uma distensão ligamentar do joelho e já iniciou o tratamento para se recuperar da lesão. O anúncio foi feito 48 horas antes do confronto. A tendência é que Alexander Domínguez, de 38 anos, assuma a vaga.

Histórico do confronto

Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar em um duelo com histórico equilibrado. As equipes já se encontraram quatro vezes, com duas vitórias alviverdes, um empate e uma derrota. No total, o Verdão marcou nove gols e sofreu cinco. O último confronto ocorreu em 21 de abril de 2009, no antigo Palestra Itália, pela Libertadores, e terminou com vitória palmeirense por 2 a 0, gols de Marcão e Diego Souza.

Atuando como visitante, o Palmeiras enfrentou a LDU em três oportunidades, somando uma vitória, um empate e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos. A partida mais recente em Quito foi em 17 de fevereiro de 2009, quando os equatorianos venceram por 3 a 2, com gols palmeirenses de Willians e Edmilson. O triunfo mais antigo fora de casa aconteceu em 4 de fevereiro de 1962, por 4 a 1, em amistoso no Estádio Olímpico Atahualpa, com gols de Chinesinho, Zeola e dois de Julinho Botelho.

Pela Libertadores, o retrospecto entre os clubes é de dois jogos, com uma vitória para cada lado, quatro gols marcados e três sofridos pelo time brasileiro. Os outros dois confrontos ocorreram em amistosos na década de 1960, também em Quito, com uma vitória e um empate a favor do Palmeiras.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira as informações do jogo entre LDU x Palmeiras

RIVER PLATE X PALMEIRAS

COPA LIBERTADORES - IDA - SEMIFINAL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 23 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: estádio Casa Blanca, em Quito (EQU);

📺 Transmissão: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);

🏁 VAR: Héctor Paletta (ARG);

⚽ ESCALAÇÕES

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Alexander Domínguez; Allala, Adé e Quiñónez; Quintero, Minda (Pastrán), Villamil, Gruezo e Alvarado; Bryan Ramírez e Medina.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Facundo Torres; Flaco López e Vitor Roque.