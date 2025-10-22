Rival do Palmeiras dormiu na rua e superou abandono até chegar à Libertadores

Ricardo Adé superou diversos desafios até chegar à LDU, adversária do Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores. Nascido no Haiti, o zagueiro encontrou no futebol um refúgio e iniciou sua trajetória aos seis anos de idade.

Sua primeira equipe foi o Baltimore, clube amador local. Após se destacar, recebeu um convite para se transferir para a Tailândia, na Ásia, mas sem um destino definido. Ao desembarcar no país, descobriu que havia caído em um golpe e que o suposto time sequer existia.

Sem dinheiro, passou três meses nas ruas, sobrevivendo com a ajuda de moradores locais. Após muitas dificuldades, retornou ao Haiti e passou a defender o Don Bosco. Na sequência, recebeu uma proposta para atuar no Miami United, equipe que disputa a National Premier Soccer League, considerada uma espécie de quarta divisão do futebol norte-americano.

Pouco depois, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santiago Morning, do Chile. Após o período no futebol chileno, foi contratado pelo Mushuc Runa, sua primeira equipe de primeira divisão na carreira. Em seguida, defendeu o Aucas antes de chegar à LDU, de Quito.

Hoje, aos 35 anos, Ricardo Adé é capitão e uma das referências da equipe que enfrenta o Palmeiras na semifinal da Libertadores. O zagueiro tem como principal inspiração Sergio Ramos, ex-Real Madrid.

Ricardo Adé durante partida da LDU, rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores (Foto: Reprodução)

Palmeiras e LDU disputam vaga na final da Libertadores

Dois dos principais times da América do Sul em 2025, Palmeiras e LDU se enfrentam pela vaga na final da Copa Libertadores. A partida de ida ocorre nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A volta será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, uma semana depois.