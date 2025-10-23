O Palmeiras terá seu time considerado "ideal" para encarar a LDU, do Equador, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Único desfalque nesta reta final de temporada, Weverton permaneceu no Brasil para seguir a recuperação de uma lesão na mão e será substituído por Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências, como ocorreu também no duelo contra o Flamengo.

Uma das principais duplas do futebol brasileiro, Vitor Roque e López seguem como titulares no ataque alviverde. A principal dúvida do técnico Abel Ferreira é quem formará a dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez em Quito.

Titular no último compromisso, Bruno Fuchs teve atuação apagada e falhou em um dos gols da equipe carioca na derrota por 3 a 2. Com isso, Murilo ganha força e pode voltar a fazer parceria com o paraguaio no sistema defensivo.

As laterais permanecem inalteradas. Recuperado de trauma no pé, Khellven segue na direita, enquanto o uruguaio Piquerez completa a defesa. O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista passaram por cirurgias e permanecem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, devendo retornar aos gramados apenas na próxima temporada.

Dono da melhor campanha na fase de grupos, com seis vitórias e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a eliminatória diante de sua torcida. O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira (23), em Quito. Uma semana depois, as equipes se enfrentam novamente, desta vez no Allianz Parque.

Palmeiras eliminou o River Plate nas quartas de final da Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

LDU terá desfalque de peso para enfrentar o Palmeiras na Libertadores

Nos últimos dias, a LDU informou, em comunicado divulgado nas redes sociais, que Gonzalo Valle, goleiro titular da equipe, sofreu uma lesão no joelho e ficará de fora das duas partidas das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras.

Valle foi um dos principais destaques da classificação equatoriana diante do São Paulo, nas quartas de final. Na ocasião, a LDU venceu ambas as partidas, com placar agregado de 3 a 0.

Já o atacante Lisandro Alzugaray está em reta final de recuperação com o departamento de futebol e segue como dúvida para o confronto. Além de eliminar o São Paulo nas quartas, o time liderado por Tiago Nunes venceu o Botafogo nas oitavas, justamente com gol do argentino.