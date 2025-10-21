LDU terá desfalque de titular contra o Palmeiras na Libertadores

A LDU comunicou na tarde desta terça-feira (21) que terá desfalque de uma das suas principais peças do time titular para o duelo contra o Palmeiras, pela Libertadores. O goleiro Gonzalo Valle sofreu uma distensão ligamentar do joelho e já iniciou o tratamento para se recuperar da lesão. O anúncio foi feito 48 horas antes do confronto, que será na quinta-feira, e impede o atleta de entrar em campo diante do alviverde.

O escolhido para atuar na vaga de Valle deve ser Alexander Dominguez, de 38 anos. O outro goleiro do plantel é Alexis Villa, de apenas 18 anos. O experiente goleiro soma mais partidas na temporada, incluindo dois dos últimos cinco compromissos do campeonato equatoriano.

A LDU enfrenta o mesmo problema que o Palmeiras para o duelo, já que o goleiro titular do Verdão, Weverton, também sofreu uma lesão e está fora do confronto de ida da semifinal da Libertadores. O jogador já ficou de fora do duelo contra o Flamengo no fim de semana, pelo Brasileirão. Carlos Miguel fez sua estreia pela equipe na derrota por 3 a 1 para o rubro-negro e será, de novo, titular.

🩺 Informe médico: Gonzalo Valle pic.twitter.com/SmJUSdeY5T — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 21, 2025

Reação da torcida da LDU nas redes sociais

A notícia da lesão de Gonzalo Valle pegou de surpresa os torcedores do time equatoriano, que lamentaram nas redes sociais a ausência do goleiro titular para o confronto. Em posts, a torcida demonstrou preocupação com a ausência do atleta de 29 anos, que é titular em quase toda a temporada do clube.

Valle atuou nos seis jogos da LDU na Libertadores e enfrentou três adversários brasileiros até agora na competição - o Palmeiras seria o quarto clube do país. Contra o Flamengo, na fase de grupos, atuou no empate sem gols jogando no Equador na rodada de ida e na derrota por 2 a 0 jogando no Rio de Janeiro. Nas oitavas de final, uma derrota no primeiro jogo para o Botafogo e uma vitória por 2 a 0 na volta. O último deles foi o São Paulo, quando ajudou a equipe a eliminar o Tricolor com dois triunfos nas quartas de final. 2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta.

O goleiro titular também soma duas convocações para a seleção do Equador, apesar de não ter jogado. Esteve com o elenco nos dois últimos amistosos da Data Fifa, quando o país enfrentou os Estados Unidos e México. Ambos os jogos terminaram empatados em 1 a 1.