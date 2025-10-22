O Palmeiras desembarcou em Quito, no Equador, na noite da última terça-feira (21), para dar sequência à preparação para o duelo contra a LDU, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

Ao todo, a comissão técnica de Abel Ferreira levou 24 jogadores para a viagem: três goleiros, quatro laterais, cinco zagueiros, sete meio-campistas e cinco atacantes. Entre os relacionados está Luiz Sá, cria da base, que assume a vaga de Weverton. Carlos Miguel, recém-contratado e titular diante do Flamengo, segue no gol.

O titular da meta alviverde segue em tratamento com o departamento médico após sofrer uma lesão na mão e não viajou com o restante do elenco. Weverton chegou a participar de atividades em campo, mas ainda sem contato físico.

O meia Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias nesta segunda metade da temporada, seguem em recuperação e também são desfalques.

Assim, Abel Ferreira deve manter a base do time que foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão, com uma principal dúvida na defesa. Bruno Fuchs teve atuação discreta no último confronto e falhou na jogada de um dos gols do adversário, o que pode abrir espaço para o retorno de Murilo, antigo titular da posição.

Palmeiras encara a LDU após perder para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Burno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Outros relacionados: Marcelo Lomba, Luiz Sá, Giay, Jefté, Benedetti, Micael, Emi Martínez, Raphael Veiga, Allan, Facundo Torres, Ramón Sosa e Bruno Rodríguez. A lista com os nomes que viajaram para o confronto foi divulgada pelo "Ge".

Dono da melhor campanha na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a vaga para a final em casa. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (23), em Quito, enquanto a volta será disputada sete dias depois, no Allianz Parque.

Caso avance à decisão, o Verdão enfrentará Racing, da Argentina, ou Flamengo na grande final da Copa Libertadores.