Ex-Santos e Palmeiras anuncia aposentadoria do futebol: 'Nova era'

O atacante Maikon Leite, de 37 anos, usou as redes sociais para anunciar que está pendurando as chuteiras. O último clube do agora ex-jogadora foi o Ji-Paraná, clube do estado de Rondônia.

Revelado pelo Santo André em 2001, Maikon Leite ganhou destaque no Santos, conquistando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Durante sua passagem pelo Peixe, o ex-jogador participou de 43 partidas, sendo titular em 18 delas. O atacante marcou 11 gols ao longo de 2.022 minutos em campo.

Em seguida, o jogador se transferiu para o Palmeiras, no qual acumulou 90 jogos, sendo titular em 48 oportunidades, e atuou por 4.767 minutos. O atacante contribuiu com 13 gols e cinco assistências.

Ao longo da carreira, também passou por Athletico-PR, Bahia, Sport, Náutico, Figueirense e por clubes no exterior. Atacante de velocidade, Maikon Leite disputou 383 jogos em sua trajetória, sendo 219 como titular, 64 gols e 22 clubes na carreira.

Maikon Leite venceu a Copa do Brasil com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Fotoarena)

Veja abaixo a completa de Maikon Leite

De Mogi das Cruzes a Santo André e, em seguida, Santos, onde conquistei o título mais importante da minha carreira, que foi a Libertadores da América com aquela máquina de fazer gols que era o Santos de 2011; também Paulistão e Copa do Brasil. Em seguida, ao maior campeão do Brasil, o gigante Palmeiras, onde conquistei mais uma Copa do Brasil. Enfim, apenas o começo de uma carreira íntegra, de títulos, conquistas, respeito e, sem dúvidas, uma trajetória marcada por velocidade, coragem e história.

Revelado no Santo André, realizei o sonho de qualquer garoto: dividir o campo com craques como Neymar, Ganso, Robinho, Giovani, Valdivia, nosso último goleiro pentacampeão Marcos, no Palmeiras. Enfim, tantos nomes que não dá para mencionar todos, vestindo apenas duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro.

Depois, vieram novos clubes, novas cores, novas culturas: Athletico Paranaense, Náutico, Sport, Ceará, Figueirense, Amazonas, Brasiliense, Bahia, Juventus de Jaraguá do Sul, Interporto, União Luziense, Nacional, Batalhão, Sorriso EC e Ji Paraná.

E quatro passagens fora do Brasil: Atlas e Toluca, do México; Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos; e Petro de Luanda, de Angola, todas honradas com a mesma entrega e paixão. Cada passo foi uma nova prova de amor ao futebol.

Em todos os lugares, deixei a mesma marca: a explosão, a velocidade e a vontade incansável de vencer, juntamente com a minha alegria.

No total, oito títulos: Paulista A2 pelo Santo André; dois Paulistões, Copa do Brasil e Libertadores com o Santos; Copa do Brasil com o Palmeiras; Copa do Nordeste com o Bahia; e Catarinense com o Figueirense.

Hoje, deixo os gramados como atleta profissional. Mas esta não é uma despedida — é uma transformação. Porque quem nasceu com o futebol na alma não se aposenta… apenas muda de jogo.

Obrigado, futebol. O mundo agora vai conhecer a nova era de Maikon Leite.