Kidderminster Harriers x Doncaster Rovers: onde assistir, horário e escalações

Kidderminster Harriers e Doncaster Rovers se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Aggborough Stadium, em Kidderminster, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Kidderminster Harriers venceu o Solihull Moors por 2 a 1, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. Já o Doncaster Rovers não tem registro recente de jogo disponível para este período.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Aggborough Stadium, Kidderminster, Worcestershire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Aggborough Stadium, Kidderminster, Worcestershire

Fase: Fase 1