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Náutico x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

Náutico x Vila Nova-GO: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Vila Nova-GO
Onde assistir ao vivo a partida entre Náutico e Vila Nova-GO pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Náutico e Vila Nova-GO se enfrentam no dia 11 de outubro, às 17h30, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Premiere, Sportv e Globo. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Náutico vem de derrota para o Novorizontino por 0 x 2, em jogo da Série B, no dia 8 de outubro. Antes, empatou com o Fortaleza em 1 x 1, pela Série B, no dia 2 de outubro, e venceu o Sport por 3 x 1, pela Série B, no dia 26 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 17h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

O Vila Nova-GO vem de empate com o Cuiabá-MT em 0 x 0, pela Série B, no dia 7 de outubro. Antes, venceu o Botafogo-SP por 1 x 0, pela Série B, no dia 3 de outubro, e o Londrina-PR por 2 x 0, pela Série B, no dia 25 de setembro.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
  5. 📺 Onde assistir: Premiere, Sportv, Globo
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
Muriel; Igor Fernandes, Wanderson, Arnaldo e Léo Índio; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão, Júnior Todinho e Paulo Sérgio.

Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Tiago Pagnussat, Igor Cariús e Hayner; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.

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