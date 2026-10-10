Náutico x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

Náutico e Vila Nova-GO se enfrentam no dia 11 de outubro, às 17h30, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Premiere, Sportv e Globo. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Náutico vem de derrota para o Novorizontino por 0 x 2, em jogo da Série B, no dia 8 de outubro. Antes, empatou com o Fortaleza em 1 x 1, pela Série B, no dia 2 de outubro, e venceu o Sport por 3 x 1, pela Série B, no dia 26 de setembro.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 17h30

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco

Rodada: 33

Fase: Temporada regular

O Vila Nova-GO vem de empate com o Cuiabá-MT em 0 x 0, pela Série B, no dia 7 de outubro. Antes, venceu o Botafogo-SP por 1 x 0, pela Série B, no dia 3 de outubro, e o Londrina-PR por 2 x 0, pela Série B, no dia 25 de setembro.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular) 📅 Data: 11 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco 📺 Onde assistir: Premiere, Sportv, Globo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Náutico

Técnico: Bruno Pivetti

Muriel; Igor Fernandes, Wanderson, Arnaldo e Léo Índio; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão, Júnior Todinho e Paulo Sérgio.

Vila Nova-GO

Técnico: Guto Ferreira

Helton Leite; Higor Luiz, Tiago Pagnussat, Igor Cariús e Hayner; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.