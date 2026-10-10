Operário-PR x Goiás: onde assistir, horário e escalações
Operário-PR x Goiás: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Operário-PR e Goiás se enfrentam nesta 11 de outubro, às 18h30 no Estádio Germano Krüger, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Disney +, SportyNet, ESPN, Rede TV, SportyNet e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Operário-PR vem de derrota em Operário-PR 1 x 2 Botafogo-SP, por Série B, em 7 de outubro. Antes, sofreu derrota em Juventude 3 x 0 Operário-PR, em 2 de outubro, e empatou em Operário-PR 2 x 2 Ceará, em 26 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
Rodada: 33
Fase: Temporada regular
Já o Goiás, que vem de vitória em Goiás 2 x 1 Athletic Club MG, por Série B, em 6 de outubro, sofreu derrota em Novorizontino 3 x 0 Goiás, em 1º de outubro, e derrota em Goiás 0 x 1 Atlético-GO, em 26 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 11 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Operário-PR
Técnico: Luizinho Lopes
Vágner; Gabriel Feliciano, Joseph, Moraes e Doka; Matheus Trindade, Neto Paraíba e Vinícius Diniz; Aylon, Hildeberto e Caio Dantas.
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Djalma Silva, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Rodrigo Soares; Lourenço, Filipe Machado e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa.
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