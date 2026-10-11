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Jogos de hoje no futebol: quem joga e onde assistir ao vivo – domingo (11)

No Brasileirão, o dia é marcado por clássicos e, na Inglaterra, por Liverpool e Manchester City; veja horários e onde assistir às partidas ao redor do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/10/2026 08:55
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Erling Haaland atuando com a camisa do Manchester City na temporada 26/27 - (Foto: David Blunsden/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)
Erling Haaland atuando com a camisa do Manchester City na temporada 26/27 - (Foto: David Blunsden/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Com uma programação diversificada para os fãs de futebol, este domingo (11) conta com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Alemão, Francês, Saudita, Inglês, Brasileiro Série A, B e C. Os destaques ficam para Palmeiras x Corinthians, Liverpool x Manchester City, Grêmio x Internacional, Elche x Celta de Vigo e Lazio x Monza Brianza.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 11 de outubro de 2026):

Serie C1

7h30 – Altamura x Catania

7h30 – Torres x Atalanta II

9h30 – Foggia x Potenza

9h30 – Scafatese x Sorrento

9h30 – Renate x Giana Erminio

9h30 – Ravenna x Campobasso

9h30 – Sambenedettese x Latina

10h – Casarano x Salernitana

12h30 – Lecco x Alcione Milano

12h30 – Treviso x Ospitaletto

12h30 – Trento x Folgore Caratese

12h30 – Forlì x Livorno

12h30 – Perugia x Vado

Serie A TIM

7h30 – Como x Roma – ESPN e Disney+

10h – Lecce x Bologna – Disney+

10h – Lazio x Monza Brianza – ESPN 4 e Disney+

13h – Sassuolo x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

15h45 – Cagliari x Juventus – CazéTV e Disney+

La Liga

9h – Elche x Celta de Vigo – Disney+ e Prime Video

11h15 – Real Sociedad x Deportivo La Coruña – Disney+ e Prime Video

13h30 – Betis x Osasuna – Disney+ e Prime Video

16h – Racing Santander x Valencia – Disney+ e Prime Video

Ligue 1

10h – Nice x Strasbourg – Cazé TV

12h15 – Rennes x Auxerre – Cazé TV

15h45 – Troyes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV

Premier League

10h – Crystal Palace x Nottingham Forest – Disney+

10h – Hull City x Everton – Disney+

12h30 – Liverpool x Manchester City – Disney+

Bundesliga

10h30 – Colônia x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball

12h30 – Freiburg x Schalke 04 – Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball

Liga

11h40 – Al Fayha x Al Riyadh

12h25 – Abha x Al Faysaly Al Majmaah

15h – Al Shabab Riyadh x Al Taawoun – Canal GOAT

Série C do Brasileirão

15h - Brusque x Paysandu

15h - Ferroviária x Inter de Limeira

Série B do Brasileirão

16h – Juventude x São Bernardo – Disney+ e ESPN

16h10 – Atlético-GO x Sport – SportyNet, ESPN e Disney+, RedeTV! – SportyNet

17h30 – Náutico x Vila Nova-GO – Premiere, Sportv e Globo

18h30 – Operário-PR x Goiás – Disney+, SportyNet, ESPN, Rede TV, SportyNet e Disney+ – SportyNet

18h30 – Cuiabá-MT x Avaí – Disney+ e ESPN

Brasileirão Série A

16h – Atlético Mineiro x Santos – PremierePremiere

17h30 – Palmeiras x Corinthians – Premiere e Globo – Premiere

17h30 – Grêmio x Internacional – Premiere e Globo – Premiere

17h30 – Flamengo x Fluminense – Premiere e Globo – Premiere

19h30 – Bahia x Mirassol – PremierePremiere

Palmeiras x Corinthians, clássico acontece neste domingo (11).
Palmeiras x Corinthians, clássico acontece neste domingo (11) - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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