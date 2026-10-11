Jogos de hoje no futebol: quem joga e onde assistir ao vivo – domingo (11)
No Brasileirão, o dia é marcado por clássicos e, na Inglaterra, por Liverpool e Manchester City; veja horários e onde assistir às partidas ao redor do mundo
Com uma programação diversificada para os fãs de futebol, este domingo (11) conta com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Alemão, Francês, Saudita, Inglês, Brasileiro Série A, B e C. Os destaques ficam para Palmeiras x Corinthians, Liverpool x Manchester City, Grêmio x Internacional, Elche x Celta de Vigo e Lazio x Monza Brianza.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 11 de outubro de 2026):
Serie C1
7h30 – Altamura x Catania
7h30 – Torres x Atalanta II
9h30 – Foggia x Potenza
9h30 – Scafatese x Sorrento
9h30 – Renate x Giana Erminio
9h30 – Ravenna x Campobasso
9h30 – Sambenedettese x Latina
10h – Casarano x Salernitana
12h30 – Lecco x Alcione Milano
12h30 – Treviso x Ospitaletto
12h30 – Trento x Folgore Caratese
12h30 – Forlì x Livorno
12h30 – Perugia x Vado
Serie A TIM
7h30 – Como x Roma – ESPN e Disney+
10h – Lecce x Bologna – Disney+
10h – Lazio x Monza Brianza – ESPN 4 e Disney+
13h – Sassuolo x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
15h45 – Cagliari x Juventus – CazéTV e Disney+
La Liga
9h – Elche x Celta de Vigo – Disney+ e Prime Video
11h15 – Real Sociedad x Deportivo La Coruña – Disney+ e Prime Video
13h30 – Betis x Osasuna – Disney+ e Prime Video
16h – Racing Santander x Valencia – Disney+ e Prime Video
Ligue 1
10h – Nice x Strasbourg – Cazé TV
12h15 – Rennes x Auxerre – Cazé TV
15h45 – Troyes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV
Premier League
10h – Crystal Palace x Nottingham Forest – Disney+
10h – Hull City x Everton – Disney+
12h30 – Liverpool x Manchester City – Disney+
Bundesliga
10h30 – Colônia x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball
12h30 – Freiburg x Schalke 04 – Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
Liga
11h40 – Al Fayha x Al Riyadh
12h25 – Abha x Al Faysaly Al Majmaah
15h – Al Shabab Riyadh x Al Taawoun – Canal GOAT
Série C do Brasileirão
15h - Brusque x Paysandu
15h - Ferroviária x Inter de Limeira
Série B do Brasileirão
16h – Juventude x São Bernardo – Disney+ e ESPN
16h10 – Atlético-GO x Sport – SportyNet, ESPN e Disney+, RedeTV! – SportyNet
17h30 – Náutico x Vila Nova-GO – Premiere, Sportv e Globo
18h30 – Operário-PR x Goiás – Disney+, SportyNet, ESPN, Rede TV, SportyNet e Disney+ – SportyNet
18h30 – Cuiabá-MT x Avaí – Disney+ e ESPN
Brasileirão Série A
16h – Atlético Mineiro x Santos – Premiere – Premiere
17h30 – Palmeiras x Corinthians – Premiere e Globo – Premiere
17h30 – Grêmio x Internacional – Premiere e Globo – Premiere
17h30 – Flamengo x Fluminense – Premiere e Globo – Premiere
19h30 – Bahia x Mirassol – Premiere – Premiere
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