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Cuiabá-MT x Avaí: onde assistir, horário e escalações

Cuiabá-MT x Avaí: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x Avaí
Onde assistir ao vivo a partida entre Cuiabá-MT e Avaí pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Cuiabá-MT e Avaí se enfrentam nesta 11 de outubro, às 18h30 no Arena Pantanal, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cuiabá-MT vem de empate em Vila Nova-GO 0 x 0 Cuiabá-MT, por Série B, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também venceu Ponte Preta por 2 a 0 em casa e perdeu para CRB-AL por 3 a 0 fora, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

O Avaí vem de vitória em Avaí 2 x 1 Londrina-PR, por Série B, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também perdeu para Ceará por 1 a 0 em casa e para Criciúma por 3 a 0 fora, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 11 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
  • 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Fábio Gomes.

Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Allyson, Jefferson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Wenderson, Hyan e Caio Suassuna.

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Arena Pantanal
Foto: Matheus Dantas / LANCE!
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