Cuiabá-MT x Avaí: onde assistir, horário e escalações
Cuiabá-MT x Avaí: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Cuiabá-MT e Avaí se enfrentam nesta 11 de outubro, às 18h30 no Arena Pantanal, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cuiabá-MT vem de empate em Vila Nova-GO 0 x 0 Cuiabá-MT, por Série B, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também venceu Ponte Preta por 2 a 0 em casa e perdeu para CRB-AL por 3 a 0 fora, todos pelo Brasileirão Série B 2026.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
Rodada: 33
Fase: Temporada regular
O Avaí vem de vitória em Avaí 2 x 1 Londrina-PR, por Série B, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também perdeu para Ceará por 1 a 0 em casa e para Criciúma por 3 a 0 fora, todos pelo Brasileirão Série B 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 11 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
- 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Fábio Gomes.
Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Allyson, Jefferson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Wenderson, Hyan e Caio Suassuna.
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