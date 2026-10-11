A Fórmula 1 retorna neste domingo (11) às atividades do Grande Prêmio de Singapura, disputado no Circuito de Marina Bay. A programação começa às 9h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima sétima etapa da temporada de 2026.

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O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

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Onde assistir ao GP de Singapura hoje (11/10):

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 06h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto começou a classificação do GP de Singapura com dificuldades para encontrar o ritmo ideal no Q1. O brasileiro chegou a ocupar posições mais baixas durante a sessão, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e avançou para o Q2 com o 16º melhor tempo.

Na segunda parte, porém, Bortoleto voltou a enfrentar dificuldades. Enquanto os adversários melhoravam suas marcas, o piloto da Audi não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou a classificação na 15ª colocação. Na tentativa decisiva, ainda cometeu um erro na curva 14, passou reto e perdeu a chance de melhorar seu tempo.

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Com isso, Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar da 14ª posição no GP de Singapura. A posição de largada, porém, só foi definida após a punição de George Russell, que perderá posições no grid por alterações no carro. Nico Hulkenberg também foi eliminado no Q2 e largará em 10º.