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Fortaleza x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

Fortaleza x CRB-AL: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Fortaleza x CRB-AL
Onde assistir ao vivo a partida entre Fortaleza e CRB-AL pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Fortaleza e CRB-AL se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Fortaleza vem de vitória fora de casa contra o América-MG por 1 a 0, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores, o time empatou em casa com o Náutico por 1 a 1 e também empatou em casa com o Athletic Club MG por 2 a 2.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

O CRB-AL vem de vitória em casa contra o Atlético-GO por 3 a 1, pelo Brasileirão Série B 2026. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para o São Bernardo por 3 a 1 e venceu em casa o Cuiabá-MT por 3 a 0.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
  5. 📺 Onde assistir: Disney +
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Maurício Mucuri, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Pierre e Lucas Sasha; Luiz Fernando, Pedro Henrique e Vitinho.

CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Lucas Lovat, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

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