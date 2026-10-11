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Novorizontino x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Novorizontino x Ponte Preta: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Ponte Preta
Onde assistir ao vivo a partida entre Novorizontino e Ponte Preta pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Novorizontino vem de vitória fora de casa contra o Náutico por 2 a 0, pelo Brasileirão Série B 2026, em 8 de outubro. Nos jogos anteriores, o time também conquistou vitória em casa contra o Goiás por 3 a 0 e empatou em casa com o São Bernardo em 0 a 0.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de outubro de 2026, às 19h
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

Já a Ponte Preta vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão Série B 2026: em casa para o Juventude por 0 a 2, fora de casa para o Cuiabá-MT por 0 a 2 e fora de casa para o Botafogo-SP por 0 a 2.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 12 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
  5. 📺 Onde assistir: Disney +
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi - Novorizontino x Ponte Preta
NOVORIZONTINO: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte (Foto: Divulgação / GR Novorizontino)
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