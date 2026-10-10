Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (11) às 16h na Arena MRV
Neste domingo (11) o Atlético-MG recebe o Santos na Arena MRV às 16h pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após empatar em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O Galo soma 44 pontos e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Já o Santos vem de um empate em 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a 8ª posição, com 42 pontos, dois a menos que a equipe alvinegra mineira.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Santos
ATLÉTICO-MG X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Cissé, Alexsander e Bernard; Alan Minda e Borbas
Santos (Técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Christian Oliva e Phillipe Coutinho (Neymar); Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol
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