Botafogo-SP x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Botafogo-SP e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da X Sports, ESPN e Disney+, Canal GOAT. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Botafogo-SP vem de vitória fora de casa contra o Operário-PR por 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. Antes disso, o time perdeu em casa para o Vila Nova-GO por 1 a 0 e venceu a Ponte Preta por 2 a 0, também pela Série B. A equipe busca manter a boa fase para seguir na disputa pela melhor colocação na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 21h

Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo

Rodada: 33

Fase: Temporada regular

O Ceará chega para o confronto após vitória em casa contra o Criciúma por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B. Na rodada anterior, venceu fora de casa o Avaí por 1 a 0 e empatou com o Operário-PR em 2 a 2. O time busca manter a sequência positiva para subir na tabela da competição.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 12 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo

📺 Onde assistir: X Sports, ESPN e Disney+, Canal GOAT

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Botafogo-SP

Técnico: Cláudio Tencati

Victor Souza; Patrick Brey, Vilar, Jonathan e Gabriel Inocêncio; Darlan, L. Maciel e Rafael Gava; Everton Morelli, Wesley Santos e Hygor.

Ceará

Técnico: Daniel Paulista

Caíque França; Rafael Ramos, Luiz Otávio, Luizão e Júlio César; Zanocelo, João Gabriel e Matheus Araújo; Vina, Enzo e R. López.

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