Criciúma x América-MG: onde assistir, horário e escalações
Criciúma x América-MG: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Criciúma e América-MG se enfrentam no dia 12 de outubro, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Criciúma vem de derrota em Ceará 1 x 0 Criciúma, pela Série B, em 8 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time conquistou vitórias em Londrina-PR 0 x 2 Criciúma e Criciúma 3 x 0 Avaí, todas pelo Brasileirão Série B 2026.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
Rodada: 33
Fase: Temporada regular
O América-MG vem de derrota em América-MG 0 x 1 Fortaleza, pela Série B, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também foi derrotada em Atlético-GO 2 x 0 América-MG e América-MG 0 x 1 Juventude, pelo Brasileirão Série B 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Marcelo Hermes, Marcinho, Luciano Castán e Rodrigo; Fellipe Mateus, Jean Irmer e Ronald; R. Otero, Yuri Tanque e Jhonata Robert.
América-MG
Técnico: Moacir Júnior
William; T. Ostchega, L. Sosa, Rafa Barcelos e Luidy; Otávio Gonçalves, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.
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