Barletta x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações
Barletta x Cavese 1919: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Barletta e Cavese 1919 se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h30, no Stadio Cosimo Puttilli, em Barletta, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Barletta vem de duas derrotas consecutivas na Serie C1: perdeu por 1 a 0 para o Giugliano fora de casa em 3 de outubro e por 4 a 1 para o Potenza em casa no dia 27 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 12 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
Rodada: 9
Fase: Girone C
Já o Cavese 1919 vem de duas vitórias seguidas na Serie C1: venceu a Casertana por 2 a 0 em casa no dia 3 de outubro e o Savoia por 4 a 2 também em casa no dia 26 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 12 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Barletta
Técnico: M. Paci
K. Matošević; M. Marini, N. Bizzotto, S. Rossoni e A. Vona; G. Coccia, S. Piarulli e D. Franco; F. Laringe, Mateus Castro e A. Partipilo.
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; A. Fiordaliso, M. Peretti, T. Mannucci e F. Nunziata; M. Macchi, T. Awua e G. Esposito; G. Fusco, F. Orlando e E. Minaj.
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