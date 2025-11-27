Juventude e Bahia se enfrentam às 19h desta sexta-feira (horário de Brasília) em um duelo de opostos no Alfredo Jaconi, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Em situação crítica no Campeonato Brasileiro, o Juventude respira por aparelhos e encara esse jogo contra o Bahia como uma verdadeira final. O time gaúcho é o 19º colocado, com 33 pontos, e pode ser rebaixado nesta rodada caso não saia com os três pontos do Alfredo Jaconi. Já o Tricolor tem outros objetivos. Com 56 pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni está na sexta posição e briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Ficha do jogo JUV BAH Brasileirão 36ª rodada Data e Hora Sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (horário de Brasília) Local Alfredo Jaconi, Caxias do Sul Onde assistir

Como vem o Juventude?

Depois da derrota para o São Paulo no último domingo, por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Juventude de Thiago Carpini entrou em apuros no Brasileirão e vai para o tudo ou nada nesta sexta, contra o Bahia.

De olho nos três pontos, o treinador tem retornos importantes para escalar o time. O goleiro Jandrei (emprestado pelo São Paulo) e o experiente meia Nenê (suspenso) desfalcaram o time no último jogo e ficam novamente à disposição. Quem também deve retornar à equipe titular é o atacante Rafael Bilu, recuperado de uma entorse no tornozelo. Por outro lado, o lateral-direito Igor Formiga cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Wilker Ángel, o volante Peixoto e o atacante Gilberto seguem no departamento médico.

Thaigo Carpini, técnico do Juventude, antes da partida contra o São Paulo (Foto: Luiz Erbes/Agif/Gazeta Press)

➡️Juventude x Bahia: Alfredo Jaconi é pedra no sapato do time baiano

Como chega o Bahia?

Já o Bahia vem de vitória contra o Vasco no último domingo, por 1 a 0, que recolocou o time na briga por vaga no G-5 do Brasileirão.

Para tentar encaminhar a classificação para a fase de grupos da Libertadores, Rogério Ceni vai ser obrigado a mudar a dupla de zaga, já que David Duarte se recupera de estiramento muscular e Ramos Mingo vai cumprir suspensão. Assim, Gabriel Xavier e Kanu devem voltar a atuar juntos depois de oito meses. Quem também desfalca o time é o meia Michel Araújo e o atacante Sanabria, que só devem voltar no ano que vem por conta de lesões no joelho.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Prováveis escalações

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini):

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José.