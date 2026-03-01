menu hamburguer
Futebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (01/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 01/03/2026
06:00
Palmeiras vence Fluminense por 2 x 1; Vitor Roque marca de pênalti
A rodada deste domingo é marcada por grandes clássicos e jogos decisivos no Brasil e na Europa. Destaque para a final do Campeonato Maranhense entre IAPE e Maranhão, com transmissão exclusiva da Lance!TV. No cenário internacional, os holofotes estão para Arsenal x Chelsea (Inglês), Betis x Sevilla (Espanhol) e Olympique de Marseille x Lyon (Francês). No Brasil, clássicos estaduais agitam Paulistão, Carioca, Mineiro e Gaúcho.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 1º de março de 2026):

Campeonato Holandês

8h15 – PEC Zwolle x Ajax – Disney+
10h30 – Twente x Feyenoord – Disney+
12h45 – Utrecht x AZ Alkmaar – Disney+

Campeonato Italiano

8h30 – Cremonese x Milan – Xsports e Disney+
11h – Sassuolo x Atalanta – ESPN 4 e Disney+
14h – Torino x Lazio – Disney+
16h45 – Roma x Juventus – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

8h30 – Potenza x Benevento – OneFootball
10h30 – Salernitana x Catania – OneFootball
13h30 – Arezzo x Ravenna – OneFootball

Campeonato Escocês

9h – Rangers x Celtic – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30 – Hertha Berlin x Nuremberg – RC Sport e OneFootball
9h30 – Magdeburg x Karlsruher – OneFootball
9h30 – Eintracht Braunschweig x Preussen Münster – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

9h30 – Waldhof Mannheim x Alemannia Aachen – OneFootball
12h30 – Duisburg x Havelse – OneFootball
15h30 – Schweinfurt x Saarbrücken – OneFootball

Campeonato Uruguaio

9h45 – Liverpool x Cerro Largo – Disney+
19h30 – Nacional x Peñarol – Disney+

Campeonato Espanhol

10h – Elche x Espanyol – Disney+
12h15 – Valencia x Osasuna – ESPN 2 e Disney+
14h30 – Betis x Sevilla – Xsports e Disney+
17h – Girona x Celta de Vigo – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h – Real Sociedad B x Deportivo La Coruña – Disney+
12h15 – Sporting Gijón x Leganés – Disney+

Campeonato Inglês

11h – Manchester United x Crystal Palace – ESPN e Disney+
11h – Brighton x Nottingham Forest – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
11h – Fulham x Tottenham – Disney+
13h30 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

11h – Paris FC x Nice – CazéTV
13h15 – Lille x Nantes – CazéTV
16h45 – Olympique de Marseille x Lyon – CazéTV

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

11h – Catanzaro x Frosinone – OneFootball
11h – Pescara x Palermo – OneFootball
13h15 – Mantova x Carrarese – OneFootball

Campeonato Alemão

11h30 – Stuttgart x Wolfsburg – Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
13h30 – Eintracht Frankfurt x Freiburg – RedeTV! e OneFootball
15h30 – Hamburgo x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball

Campeonato Turco

14h – Antalyaspor x Fenerbahçe – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Grego

14h – PAOK x Asteras Tripolis – SportyNet

SheBelieves Cup (Feminino)

16h – Canadá (F) x Colômbia (F) – Disney+
19h – Estados Unidos (F) x Argentina (F) – ESPN 3 e Disney+

Major League Soccer (MLS)

16h30 – Austin x DC United – Apple TV
18h30 – Philadelphia Union x New York City – Apple TV
21h – Orlando City x Inter Miami – Apple TV
23h15 – San Diego x St. Louis – Apple TV

Campeonato Maranhense (Final)

16h – IAPE x Maranhão-MA – LANCE!TV (transmissão exclusiva)

Campeonato Mato-Grossense (Final)

17h (hora local) – Mixto x Luverdense – Globo

Campeonato Paraense (Final)

17h – Remo x Paysandu – Canal do Benja, TV Cultura do Pará, Esporte Na Cultura (YouTube)

Campeonato Baiano (Semifinal)

17h – Vitória x Jacuipense – TVE Bahia e TV Vitória

Campeonato Goiano (Semifinal)

17h – Vila Nova x Atlético-GO – TV Brasil Central

Campeonato Mineiro (Semifinal Troféu Inconfidência)

17h – North x Uberlândia – SportyNet

Campeonato Português

17h30 – Rio Ave x Famalicão – Xsports e Disney+

Campeonato Gaúcho (Final)

18h – Grêmio x Internacional – Globo e Premiere

Campeonato Catarinense (Final)

18h – Barra x Chapecoense – Globo, N Sports, Metrópoles Esportes e SportyNet

Campeonato Cearense (Final)

18h – Fortaleza x Ceará – Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte Clube

Campeonato Pernambucano (Final)

18h – Sport x Náutico – Globo e Canal GOAT

Campeonato Carioca (Semifinal)

18h – Fluminense x Vasco – Globo, ge tv, Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro (Semifinal)

18h – América-MG x Atlético-MG – Globo, ge tv e Premiere

Campeonato Paraibano (Semifinal)

18h – Serra Branca x Botafogo-PB – Globo e Canal GOAT

Campeonato Argentino

17h – Newell's Old Boys x Rosario Central – ESPN 3 e Disney+
19h15 – Instituto x Unión de Santa Fe – Disney+
21h30 – Defensa y Justicia x Lanús – Disney+

Campeonato Paulista (Semifinal)

20h30 – Palmeiras x São Paulo – Record, CazéTV, TNT e HBO Max

