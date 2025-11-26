O Bahia deve entrar em campo contra o Juventude, na noite desta sexta-feira, com um sistema defensivo bem modificado. A suspensão de Ramos Mingo e a possível ausência de David Duarte vai abrir espaço para atletas como o zagueiro Gabriel Xavier, que perdeu a titularidade sob o comando de Rogério Ceni.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o defensor destacou a importância de voltar ao time em um momento decisivo da temporada, em que o Bahia busca seu principal objetivo no ano: classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

— Poder ajudar o clube a chegar direto à Libertadores é algo especial. Acredito que nós jogadores estamos aqui principalmente para marcar história, deixar nosso legado dentro do clube. Ter a oportunidade de jogar este jogo contra o Juventude e estar mais perto de levar o clube para a Libertadores, deixando nosso nome marcado, é uma honra e uma oportunidade muito boa — comemorou Gabriel.

continua após a publicidade

A bola rola no Alfredo Jaconi a partir das 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. O Tricolor baiano tem 56 pontos e pode garantir vaga, pelo menos, na Pré-Libertadores, além de encaminhar classificação para a fase de grupos do torneio continental.

➡️Copinha 2026: veja quais times estão no grupo do Bahia

Nova chance para Gabriel Xavier no Bahia

Gabriel Xavier em ação pelo Bahia no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Titular durante boa parte da temporada passada - foram 53 jogos disputados -, Gabriel Xavier perdeu espaço neste ano com a chegada de Ramos Mingo e o crescimento técnico de David Duarte, que formam a dupla titular na zaga do Bahia. O detalhe é que Mingo foi expulso na partida contra o Vasco, no último domingo, enquanto David se recupera de um estiramento muscular e é dúvida. Neste cenário, e provável que Kanu e Gabriel Xavier ocupem as vagas na defesa tricolor.

continua após a publicidade

Uma oportunidade de ouro para Gabriel, que foi titular pela última vez no dia 22 de outubro, na vitória contra o Internacional, e, de lá para cá, ainda sofreu uma lesão na panturrilha.

— A gente sabe como é difícil ficar fora. Tive algumas lesões que atrapalharam o processo ao longo do ano, uma temporada em que joguei bem menos do que no ano passado. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante ter hoje a oportunidade de ser titular novamente numa reta final, num momento muito importante.

— Eu e Kanu temos uma afinidade muito boa, tanto dentro de campo quanto fora. Sabemos o quanto foi bom o ano passado, e este ano aconteceram situações - lesões, mérito de jogadores que foram titulares ao longo da temporada -, mas com certeza procuramos trabalhar bastante. Fazemos análises individuais, estudamos adversários, sistemas, para estarmos o mais próximos possível de fazer um grande jogo, porque sabemos o quanto é importante ter uma atuação defensiva sólida. Lá na frente, temos muita qualidade para fazer gols — completou.