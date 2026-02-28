Manchester United x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (1°), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Manchester United vive boa fase na Premier League e soma dez partidas de invencibilidade sob o comando de Michael Carrick. Com 48 pontos, a equipe entrou no G-4 e se aproximou da zona de classificação para a próxima Champions, além de mirar o Aston Villa, terceiro colocado com 51. Para a sequência, o treinador ainda lida com desfalques: Matthijs de Ligt e Patrick Dorgu seguem no departamento médico, enquanto Lisandro Martínez, Mbeumo e Mount são dúvidas e podem ser preservados.
O Crystal Palace ocupa a 13ª posição, com 35 pontos, e chega embalado após vencer o Wolverhampton por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe, no entanto, também enfrenta problemas físicos, já que Doucouré, Lerma, Mateta e Nketiah estão lesionados. Diante do resultado positivo recente, a tendência é de manutenção da base titular para o confronto.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
United 🆚 Palace
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Ian Hussin e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Tony Harrington (VAR1) e Neil Davies (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Sesko.
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Canvot, Richards e Riad; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Ismaïla Sarr, Strand Larsen e Yéremy Pino.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias