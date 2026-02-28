menu hamburguer
Manchester United x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada

Dia 28/02/2026
11:31
Manchester United x Crystal Palace: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester United x Crystal Palace: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (1°), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
28ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 1° de março, às 11h (de Brasília)
Local
Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh
Assistentes
Dan Cook, Ian Hussin e Samuel Barrott (quarto árbitro)
Var
Tony Harrington (VAR1) e Neil Davies (AVAR)
Onde assistir

O Manchester United vive boa fase na Premier League e soma dez partidas de invencibilidade sob o comando de Michael Carrick. Com 48 pontos, a equipe entrou no G-4 e se aproximou da zona de classificação para a próxima Champions, além de mirar o Aston Villa, terceiro colocado com 51. Para a sequência, o treinador ainda lida com desfalques: Matthijs de Ligt e Patrick Dorgu seguem no departamento médico, enquanto Lisandro Martínez, Mbeumo e Mount são dúvidas e podem ser preservados.

O Crystal Palace ocupa a 13ª posição, com 35 pontos, e chega embalado após vencer o Wolverhampton por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe, no entanto, também enfrenta problemas físicos, já que Doucouré, Lerma, Mateta e Nketiah estão lesionados. Diante do resultado positivo recente, a tendência é de manutenção da base titular para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
United 🆚 Palace
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Ian Hussin e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Tony Harrington (VAR1) e Neil Davies (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Sesko.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Canvot, Richards e Riad; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Ismaïla Sarr, Strand Larsen e Yéremy Pino.

Jogadores do Manchester United comemoram o gol de Mbeumo contra o Tottenham (Foto: Reprodução / Instagram)
